To naprawdę zaskakujące, że dysponując tak rozbudowanym, różnorodnym i bogatym światem, Warner Bros. nie zdołało zaplanować rozwoju uniwersum HP po premierze ostatniego filmu z chłopcem, który przeżył. Jasne, dostaliśmy "Fantastyczne zwierzęta", ale ich produkcja bardziej przypominała przypadkowe działania przy trylogii sequeli Star Wars przez Disney, ponieważ historia nie została skrupulatnie rozplanowana na kilka filmów, a i poza nimi studio nie korzystało z marki w żaden konstruktywny sposób.

Już druga część "Fantastycznych zwierząt" była sygnałem alarmowym, ale dopiero po trzecim filmie zorientowano się, że ta marka nie zdoła przekonać do siebie niezdecydowanych i nie potrafi usatysfakcjonować widzów. Kwestie finansowe też pozostawiały wiele do życzenia, ponieważ "Tajemnice Dumbledore'a" zdołały wyjść na zero zarabiając na świecie około 405 milionów dolarów. Później szef WBD David Zaslav dał jasno do zrozumienia, że firma podejmie się realizacji nowych projektów używając najsilniejszych franczyz z własnego portfolio i rzeczywiście niedługo później usłyszeliśmy, że w planach są nowe produkcje ze światów Władcy Pierścieni oraz Gry o tron, a teraz przychodzi czas na pierwsze szczegóły nt. serialu w świecie Harry'ego Pottera.

Serial Harry Potter dla HBO Max. Jedna książka to jeden sezon?

Redakcje Bloomberga oraz IGN, powołując się na swoje źródła bliskie wewnętrznym dyskusjom, twierdzą, że rozmowy na temat nowego serialu Harry Potter trwają. Zdaniem Bloomberga są one bardzo blisko finalizacji, natomiast IGN twierdzi, że do takiego stanu jeszcze daleko, ale gdy kontrakt zostanie podpisany, to produkcja ruszy pod szyldem HBO Max Original, a nie HBO. Co ciekawe, Bloomberg utrzymywał, że projekt zakłada nakręcenie serialu na podstawie 7 książek J. K. Rowling dedykując poszczególny sezon serialu każdej z nich.

To z jednej strony dobra wiadomość, ponieważ mimo że udane, to filmy jednak nie zdołały pomieścić wielu wątków, zdarzeń i postaci, o których pisała Rowling, dlatego wieloodcinkowa opowieść mogłaby okazać się szansą na przeniesienie ich na ekran. Z drugiej strony, zamiast rozwijania uniwersum Pottera o dodatkowe historie, ponownie będziemy przeżywać to samo, a istnieje też ryzyko, że serial by się po prostu nie udał. Czy w takiej sytuacji Warner Bros. kręciłoby kolejne sezony, by dokończyć historię, czy urwałoby projekt ze względu ponoszonych kosztów?

Dlaczego franczyza Harry Potter jest tak słabo eksplorowana?

Wielokrotnie poruszaliśmy tę tematykę na Antyweb i kilkukrotnie zwracałem uwagę na to, jak nieporadnie prowadzona jest ta marka na dużym i małym ekranie (gdzie przecież nie istnieje). A potencjał tego świata jest ogromny i zamiast pobocznych historii, w które próbowano później wpleść tak istotne wydarzenie jak pojedynek Dumbledore'a z Grindelwaldem, studio mogło podjąć się naprawdę interesujących projektów opowiadających o początkach Hogwartu, rosnącej potędze Voldemorta czy młodzieńczych latach Huncwotów. Ba, nawet nieco oderwany od kluczowych wątków serial, który skupiałby się na aurorze walczącym z ciemnymi mocami mógłby być świetnym kryminałem/dramatem/thrillerem, bo w tym magicznym świecie umieścić można prawie dowolną fabułę.

Gra "Dziedzictwo Hogwartu" zdaje się pokazywać, że zmiany idą ku dobremu i mógł to być pierwszy krok w odpowiednim kierunku rozwoju marki. Szanse na zbudowanie wspólnego uniwersum dla filmów, książek, komiksów i gier zdaje się teraz niemożliwe, a szkoda, lecz nawet pojedyncze, udane projekty mogą dostarczyć nam sporo frajdy. Pytanie, czy w tej pogodni za sukcesem (finansowym) HBO Max i Warner Bros. nie powielą błędów z przeszłości. Ja jestem dobrej myśli, podobnie jak w przypadku uniwersum DC po ostatnich ogłoszeniach, i czekam na więcej szczegółów.