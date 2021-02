Zgodnie z zapowiedzią, oferta Disney+ została dziś poszerzona o setki nowych filmów i seriali, a wszystko za sprawą włączonych do konglomeratu Disney m. in. FOX i ABC Studios. Z dnia na dzień katalog został rozbudowany o to, czego na Disney+ najbardziej brakowało (seriale i filmy dla dojrzałych widzów). A takich osób jak ja, które z przyjemnością powrócą do takich tytułów jak „Lost”, „Prison Break” czy „Desperate Housewives” na pewno nie brakuje, dlatego utrzymanie aktywnej lub wykupienie subskrypcji wydaje się formalnością.

Zapowiedziane przez Disney+ nowości, które ujrzą światło dzienne na przestrzeni najbliższych kilku lat, z pewnością przyczynią się do wzrostu zainteresowania platformą i powiększania bazy klientów, ale łatwo zauważyć, że na rynku VOD równie duże znaczenie, co nowości dostępne na wyłączność, mają także znane klasyki. Niech pierwszy zarzuci mi naciąganie faktów ten, kto choć raz nie włączył znanego i lubianego filmu/serialu, zamiast jakiejkolwiek nowości. Uwielbiamy oglądać to, co znamy, a dzisiejszy debiut Star jest tego potwierdzeniem.

Jednocześnie Disney wprowadza na wiele rynków produkcje, których obejrzenie online w legalny sposób nie było w ogóle możliwe. To najlepszy przykład na to, jak skomplikowany, pokręcony i nielogiczny bywa ten rynek, gdzie widzowie ewidentnie domagają się dostępu do konkretnych tytułów, ale nikt nie jest zainteresowany zaoferowaniem im tego. Jestem zszokowany faktem, że serial pokroju „Zagubionych”, który w Polsce emitowało co najmniej pięć stacji telewizyjnych, nadal nie trafił do katalogu żadnego serwisu VOD. To mój sztandarowy przykład, ale jest ich znacznie więcej i dla innych osób takimi Zagubionymi będzie coś innego. Zasada pozostaje jednak taka sama – niedostępność w Sieci niektórych produkcji zaskakuje, a sytuacja nie zmienia się od lat.

Jeszcze w 2021 roku czeka nas kilka mocnych debiutów na Disney+, a najbliższy z nich już w marcu, kiedy to nastąpi premiera „The Falcon and the Winter Soldier”, dzięki któremu wrócimy do uniwersum Marvela w nowej fazie. Chętnych na taki seans nie zabraknie, ale mało kto wyrobi się do marca z obejrzeniem wszystkiego, na co ma ochotę spośród kilkudziesięciu tytułów na Star. Istna klęska urodzaju.