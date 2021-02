Biorąc pod uwagę ilość treści jakie może zaoferować Disney i jakość kolejnych produkcji, chociażby z uniwersum Star Wars czy Marvela, możemy być o te prognozy raczej spokojni. Netlflix, który też rozrósł się już do gigantycznych rozmiarów, z pewnością będzie musiał mocno walczyć o utrzymanie uwagi swoich widzów. To chyba nie najlepiej wróży kinom i telewizji. Nie mam wątpliwości, że Disney+ będzie głównym rywalem Netfliksa w nadchodzących latach, a nie można przecież jeszcze zapomnieć o pomniejszych czy lokalnych usługach (Player, ipla).

Sukces usługi streamingu nie mógł przyjść w lepszym czasie dla Disneya niż trwająca pandemia, która praktycznie zabiła biznes turystyczny. Parki tematyczne i statki wycieczkowe będące w posiadaniu spółki przynoszą tylko straty i doskonale widać to w wynikach finansowych. Przychody za ostatni kwartał spadły do 16,25 mld USD, to blisko 4 mld USD mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (jeszcze przed pandemią). Zaskakująco firmie udało się jednak wyjść na plus, a pozwolili na to abonenci Disney+, którzy średnio płacą nieco ponad 4 USD miesięcznie za dostęp do usługi. Trzeba też pamiętać, że koncern ma w ofercie też sportowy serwis ESPN+ oraz Hulu.