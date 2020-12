Będziecie przytłoczeni nowościami od Disney – ogrom nowości na następne lata!

Poznaliśmy też nową cenę usługi w Europie, która wyniesie 8,99 euro miesięcznie lub 89,99 euro rocznie. Czy w takim razie polska cena miałaby wynieść 39 zł zamiast wcześniej oczekiwanych 29 zł? Całkiem możliwe, ale na konkrety musimy zaczekać. W kontekście premiery Disney+ w Polsce wspomniano tylko, że nastąpi w 2021 roku.

Disney zapowiada kilkadziesiąt seriali Marvel i Star Wars [ZWIASTUNY]

O zapowiedziach nowych filmów i seriali z Marvela oraz Star Wars pisaliśmy wcześniej, więc jeśli chcecie poznać kilkadziesiąt nowych tytułów odsyłamy Was do odrębnego wpisu, ponieważ oprócz nich Disney przygotowuje ogrom produkcji w ramach innych marek. Gotowi? To zapinajcie pasy.

Nowe filmy i animacje Disney’a. Część trafi na Disney+

Disney ogłosiło dwa projekty inspirowane już istniejącymi markami: „Beauty and the Beast” (tytuł roboczy), a w nim Luke Evans oraz Josh Gad z muzyką Alana Menkena, „Swiss Family Robinson” oraz „Percy Jackson and the Olympians”. Potwierdzono powstanie 5. sezonu „Opowieści podręcznej” na Hulu, gdzie niedługo zadebiutuje 4. sezon., a także serial „Nine Perfect Strangers” z Nicole Kidman i Davidem E. Kelly.

Powstanie serial „Obcy” i 5. część przygód Indiany Jonesa

FX będzie też rozwijać serial będący adaptacją filmu „Obcy” i będzie za niego odpowiadać twórca „Fargo”. W tym miejscu warto wymienić także nadchodzącą piątą i ostatnią już część Indiany Jonesa, którą nakręci James Mangold.

Trzech Spider-manów w jednym filmie! Zdumiewająca obsada Spider-Man 3!

Dla Disney+ powstanie też hybryda filmu animowanego z aktorskim pt. „Chip ‘N Dale: Rescue Rangers”, film Roberta Zemeckisa z Tomem Hanksem pt. „Pinokio”, a także „Piotruś Pan” z Judem Law jako Kapitan Hak i Yara Shahidi w roli Dzwoneczka. Prace trwają nad animowaną „Nocą w muzeum” i nowej odsłonie Epoki lodowcowej pt. „The Ice Age Adventures of Buck Wild”. Nadchodzą aktorskie filmy „Cruella” oraz prequel do „Króla Lwa”.

Chip and Dale are back in a hybrid live-action-animated feature directed by Akiva Schaffer and starring John Mulaney N’ Andy Samberg. Chip N’ Dale: Rescue Rangers, an Original Movie, is coming soon to #DisneyPlus. pic.twitter.com/wFVTSWtOGi — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

One of Disney’s all-time classics is coming to #DisneyPlus with the new live-action retelling of Pinocchio, starring Tom Hanks and directed by Robert Zemeckis. ✨ pic.twitter.com/44bHbFRhMe — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Peter Pan & Wendy will be flying to #DisneyPlus. David Lowery directs an amazing cast including @YaraShahidi in the role of Tinker Bell and Jude Law as Captain Hook. 🧚🪝 pic.twitter.com/U8tWoxxSOk — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Nowe produkcje Pixara, w tym film o Buzzie Astralu z Toy Story

Wśród produkcji Pixara chyba najciekawiej zapowiada się film „Lightyear”, który skupi się postaci Buzza Astrala. Nie jest tu jednak mowa o zabawce, którą znamy z „Toy Story”, a o człowieku, na którym bazowana była zabawka. Głosu użyczy mu Chris Evans i mieliśmy okazję zobaczyć pierwszą klatkę z filmu. Doczekamy się również nowych seriali animowanych na Disney+ „Auta”, „Dug Days”, „Pixar Popcorn”. Pamiętajcie, że 25 grudnia na Disney+ debiutuje „Co w duszy gra”, które na początku przyszłego roku zawita do polskich kin.

