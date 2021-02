Disney pozazdrościł DC Harley Quinn więc robi film o Cruelli. Jest pierwszy trailer

Cruella De Mon to ikona złych postaci w Disneyu. Doskonale napisana, a przed laty niesamowicie zagrana w aktorskiej ekranizacji przez moją ulubioną aktorkę — Glenn Close. To rola która przeszła do historii i nie da się ukryć, że przy okazji nowej ekranizacji twórcy nie będą mieć łatwego zadania. Bez porównań się nie obejdzie, a pierwszy trailer zapowiadanego na maj filmu Cruella (zobacz też: Nowe daty premier filmów Disney’a, Marvela, Pixara i Lucasfilm) nie wygląda może źle, ale niewiele ma wspólnego z Cruellą jaką poznaliśmy. No i nawet jeżeli obejdzie się bez zestawień z Glenn Close, to od skojarzeń z rywalką z DC trudno będzie uciec.

Obejrzałem ten trailer kilka razy i za każdym razem widziałem w nim disnejowską kopię Harley Quinn. Historia Cruelli może i będzie ciekawa, ale w tym napakowanym akcją trailerze dostrzegam jednak przede wszystkim kultowe motywy z uniwersum DC. Ba, nawet kolorystyką przywodzi mi na myśl bardzo wysoko ocenianego Jokera. Na tę chwilę nie bardzo rozumiem do kogo kierowany jest ten film i co twórcy chcą nim osiągnąć. Nasuwa mi się chęć usprawiedliwienia traumą podejścia Cruelli do świata i tego co doprowadziło do momentu, w którym nie stanowiło dla niej problemu zlecenie oskórowania dziesiątek psich szczeniaków na swoje odzienie? Jakkolwiek do tego nie podejdą — bez skojarzeń z popularną bohaterką DC się raczej nie obejdzie. Premiera Cruelli zaplanowana została na 28 maja 2021 roku.