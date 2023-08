STALKER 2 ponownie opóźniony! Kiedy gra będzie miała swoją premierę?

Mnóstwo graczy czeka na STALKER 2 od długiego czasu

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać serii STALKER. Po wielu latach doczekaliśmy się zapowiedzi oficjalnej kontynuacji, która na wszystkich zaprezentowanych do tej pory materiałach wyglądała naprawdę dobrze. W sequelu ponownie akcja zabierze nas do postapokaliptycznej Zony, dając nam tym razem do dyspozycji wielki i rozbudowany otwarty świat. Ciężki klimat, rozbudowany świat, mnóstwo mechanik i obecność w Game Passie w dniu premiery — trzeba przyznać, że całość zapowiada się naprawdę doskonale. Niestety, im więcej czasu mija, tym gra mierzy się z większymi problemami.

Na samym początku 2022 roku GSC Game World zapewniało, że gra trafi w ręce graczy już 28 kwietnia. Niestety, 18 stycznia dostaliśmy informację, że studio z Kijowa będzie potrzebować nieco więcej czasu, przenosząc premierę o ponad pół roku, ustalając kolejną datę na dopiero 8 grudnia. Twórcy w oficjalnym komunikacie zapewniali, że dodatkowe siedem miesięcy pozwoli zrealizować ich wizję i osiągnąć pożądany przez stan gry. STALKER 2 to największy projekt w historii GSC i wymaga dokładnych testów oraz dopracowania. Deweloperzy uważają, że rozwój gry powinien trwać tak długo, jak to konieczne, zwłaszcza w przypadku takiego projektu. Kwestia przesuwania premier w branży gier wideo nie jest już szczególnie zadziwiająca, chociaż stale irytuje tak samo mocno. W tamtym czasie wiele się również plotkowało na temat tego, że ukraińskie studio pracuje nad wersją swojej gry na konsolę PlayStation 5 i że jednak gra pojawi się na sprzęcie japońskiej firmy. Do tej pory nie zostało to jednak potwierdzone i ciężko stwierdzić, czy doczekamy się takiej premiery.

Źródło: Depositphotos

Data premiery została przełożona na 2023… a to nie koniec problemów

Oczywiście ten plan również się nie powiódł. 8 grudnia 2022 roku gra również się nie pojawiła, a jej premiera miała zostać przesunięta na bieżący rok. Chociaż na zeszłorocznym Xbox & Bethesda Games Showcase nie poświęcono ani minuty STALKER 2, to na tablicy ze wszystkimi premierami pod koniec konferencji można było zauważyć, że produkcja GSC Game World znajduje się na liście tytułów, które pojawią się dopiero w 2023 roku.

GSC Game World to ukraińskie studio, które ogłosiło zatrzymanie prac nad grą w związku z rosyjską napaścią zbrojną. Deweloperzy zadeklarowali się, że nie sprzedadzą swojej gry na terenie Rosji, zorganizowali zbiórki charytatywne na rzecz ofiar rosyjskiej napaści zbrojnej oraz delikatnie modyfikowali tytuł gry, który z STALKER 2: Heart of Chernobyl zmienił się na STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Gamescom nie napawa optymizmem. STALKER 2 nie jest jeszcze gotowy

Niestety jednak, wczesna wersja produkcji pokazana podczas tegorocznych targów Gamescom w Kolonii mierzyła się z ogromnymi problemami i była niemal niegrywalna. Na tym samym evencie twórcy ogłosili, że premiera STALKER 2 zostaje przesunięta na pierwszy kwartał 2024 roku — ale bez dokładnej daty. Możemy więc spodziewać się premiery od 1 stycznia do 31 marca przyszłego roku, zakładając oczywiście, że ukraińskie studio nie napotka po drodze żadnych większych problemów. Mimo wszystko gra cały czas ma spory potencjał, a deweloperzy nie przestają nad nią pracować — i owocem ich starań jest między innymi nowy zwiastun, zatytułowany Bolts & Bullets, który możecie obejrzeć poniżej. Czekacie na STALKER 2? Dajcie znać w komentarzach.