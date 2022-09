W przyszłym miesiącu nareszcie zadebiutuje wyczekiwany polski serial "Wielka woda". Za produkcję odpowiadają Jan Holoubek oraz Bartłomiej Ignaciuk, a akcja serialu rozgrywa się w latach 90. Odwiedzimy Wrocław i jego okolice śledząc przygotowania do powodzi stulecia. Jak społeczeństwo, politycy, mieszkańcy i służby poradzą sobie w obliczu takiej tragedii. Drugi serial będzie komedią i skupi się trójce starszych pań, które nie prowadzą typowego życia. Zamiast tego, z klasą rabują i napadają, ale ostatni wyczyn nie idzie po ich myśli, dlatego decydują się na pozostanie w domu opieki. Tam też mogą przydać się ich umiejętności, ale w zupełnie innym celu.

Ponadto, październik przyniesie nam serial opowiadający historię Spotify - szwedzka produkcja powstała na podstawie książki "Tajemnice Spotify". Oprócz niego, Netflix szykuje też nowy sezon "Derry Girls", co na pewno spodoba się części widzów, a także 2. sezon "Barbarzyńców". Fani "Big Mouth" dostaną natomiast 6. sezon ich ulubionego serialu. Charlize Theron zagrała w filmie "Akademia dobra i zła" - ten pojawi się na Netfliksie 19 października i opowie o przyjaźni najlepszych koleżanek, Sofii i Agaty, które trafią do szkoły magii. Ciekawie z pewnością zapowiada się też "Telefon do pana Harrigana" - to film nakręcony na podstawie książki Stephena Kinga. W "Ostatniej wieczerzy" przeniesiemy się natomiast do roku 1987, kiedy milicjant prowadzący śledztwo w sprawie dziwnych zaginięć dostaje się do klasztoru. Prawda na mieszkających tam zakonnic okaże się zaskakująca.

Lista premier jest naprawdę obszerna, bo znajdują się też na niej nowe "Rozmowy z mordercą", "Niewyjaśnione tajemnice" i "Bogdan Boner: Egzorcysta". Dodane też będą "Król Staten Island" oraz 8. sezon "Brooklyn 9-9".

Pełna lista premier - październik na Netflix

FILMY I SERIALE NETFLIX DZIEWCZYNA Z XX WIEKU WKRÓTCE NA NETFLIX! INSIDE MAN WKRÓTCE NA NETFLIX! KRÓLOWE NA ZAWSZE 02/10/2022 FRYTKA I KARTOFELCIA: SEZON 4 03/10/2022 HASAN MINHAJ: THE KING'S JESTER 04/10/2022 IMPERIUM PRZEPYCHU: SEZON 3 05/10/2022 NAILED IT!: SEZON 7 05/10/2022 WIELKA WODA 05/10/2022 WALKA O SPRAWIEDLIWOŚĆ: SPRAWA PAOLO GUERRERO: SEZON 1 05/10/2022 13 UWIĘZIONYCH: JAK PRZETRWALIŚMY W TAJLANDZKIEJ JASKINI 05/10/2022 TOGO 05/10/2022 SKOK Z WYSOKOŚCI 05/10/2022 TELEFON PANA HARRIGANA 05/10/2022 WSTRZĄSY WTÓRNE: TRZĘSIENIE ZIEMI W NEPALU 06/10/2022 RADOŚCI I CIERPIENIA MŁODEGO YUGUO 06/10/2022 TIGER & BUNNY 2 CZĘŚĆ 2 07/10/2022 PRZEDZIWNE PRZYGODY JAMESA 07/10/2022 ROZMOWY Z MORDERCĄ: TAŚMY JEFFREYA DAHMERA: MINISERIAL 07/10/2022 DRUŻYNA ODKUPIENIA 07/10/2022 STARZY LUDZIE 07/10/2022 NAJSZCZĘŚLIWSZA DZIEWCZYNA NA ŚWIECIE 07/10/2022 KEV ADAMS: PRAWDZIWY JA 07/10/2022 DOMEK DLA LALEK 07/10/2022 DERRY GIRLS: SEZON 3 07/10/2022

GLITCH 07/10/2022 KLUB PÓŁNOCNY 07/10/2022 KRET 07/10/2022 ANDROPAUZA 07/10/2022 TRZY MAŁE KOBIETKI 08/10/2022 STRAŻNICY PRZYRODY 10/10/2022 WILKI Z WYSPY VANCOUVER 11/10/2022 ILIZA SHLESINGER: HOT FOREVER 11/10/2022 DEAW 13: TAJLANDZKI STAND-UP 11/10/2022 PORADNIA MAŁŻEŃSKA 11/10/2022 MAŁŻONKA DO WYNAJĘCIA 11/10/2022 DETEKTYW BELASCOARÁN 12/10/2022 EASY-BAKE BATTLE: KONKURS DOMOWEGO GOTOWANIA 12/10/2022 TERYTORIUM KROKODYLI 12/10/2022 WYJĄTEK 13/10/2022 MARTWY PUNKT: PARANORMALNY PARK: SEZON 2 13/10/2022 SUE PERKINS: TO CAŁKIEM LEGALNE 13/10/2022 PLAYLISTA 13/10/2022 KLĄTWA BRIDGE HOLLOW 14/10/2022 PRAGNIENIE WYBAWIENIA 14/10/2022 ŚWIĘTA RODZINA 14/10/2022 MISMATCHED: SEZON 2 14/10/2022 CZARNE MOTYLE 14/10/2022 TAKE 1: JEDNA SZANSA 14/10/2022 RESTAURACJA GOFCI I MOCHIEGO 17/10/2022 PEWNEGO RAZU W MAŁYM MIASTECZKU 17/10/2022 LISA ANOTHER GREAT DAY 18/10/2022