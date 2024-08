Squid Game - sezon 2. Netflix podaje oficjalną datę premiery i... ma dla nas wielką niespodziankę!

"Squid Game" to jeden z największych — a już na pewno najbardziej nieoczekiwanych — hitów na platformie. Ale przez to wszystko zadziało się tak bardzo nieoczekiwanie, to prace nad kontynuacją zabrały znacznie więcej czasu, niż platforma ma w zwyczaju. Ale nareszcie mamy konkretną datę - i można oficjalnie rozpocząć odliczanie!

"Squid Game" - co wiemy o drugim sezonie serialu?

Trzy lata po wygranej w Squid Game, Gracz 456 wciąż nie daje sobie spokoju i robi wszystko by odkryć, kto stoi nią stoi. Co więcej: ma dość brutalnych zabaw i jest zdeterminowany, by zakończyć jej istnienie. Wykorzystuje swoje zasoby, by sfinansować poszukiwania, zaczynając od najbardziej oczywistego miejsca. Mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Gdy w końcu odnosi sukces, odkrywa, że walka z organizacją jest bardziej niebezpieczna, niż się spodziewał. Aby zakończyć morderczą grę, nie pozostaje mu nic innego, jak... wziąć w niej udział ponownie.

W drugim sezonie nie zabraknie znanych twarzy (w swoich rolach powrócą Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun i Gong Yoo, ale na tym jeszcze nie koniec. W nowych odcinkach zobaczymy także cały szereg nowych twarzy: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri i Won Ji-an!

"Squid Game" - sezon 2. Netflix podał oficjalną datę premiery

W swojej najświeższej zapowiedzi Netflix nareszcie też podał oficjalną datę premiery nowych odcinków "Squid Game" — i można zacząć odliczanie. Serial powróci na na platformę 26 grudnia 2024 roku. Niestety, na tę chwilę mówią jedynie o premierze drugiego sezonu. Nie wiadomo zatem, czy będzie ona serwowana odcinek po odcinku, całość zostanie podzielona na pół czy otrzymamy wszystkie odcinki hurtem. Na zaostrzenie apetytu mamy jednak świeżutką zajawkę, a także garść informacji o kolejnym sezonie!

Netflix oficjalnie zapowiedział trzeci i ostatni sezon "Squid Game"

Przy okazji wielkiej, oficjalnej, zapowiedzi nowości z uniwersum "Squid Game" — Hwang Dong-hyuk oficjalnie zapowiada także prace nad trzecim sezonem, który ma jednocześnie być... ostatnim. Tutaj jednak nie ma jeszcze żadnych szczegółów — i nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

Cieszy jednak, że tym razem Netflix pomyślał krok naprzód i prawdopodobnie projekt jest już w toku, skoro twórca serialu oficjalnie zapowiada trzeci jako ostatni. Chociaż znając życie: wcale nie musi oznaczać to jeszcze końca uniwersum Squid Game. Przecież zawsze zostają jeszcze wszelkiej maści spin-offy, o powrotach do młodości i szeroko pojętej przeszłości nie wspominając. Netflix wie jak wycisnąć ze swoich marek ostatnie soki, czego idealnym przykładem był teleturniej / reality show bazujący na fali popularności serialu: Squid Game: Wyzwanie.