"Yellowstone" już za tydzień na nowej platformie. To efekt niespodziewanego partnerstwa

Amazon Prime Video to nie tylko bogata biblioteka tytułów na wyłączność i na licencji. To także możliwość dokupienia dodatkowych pakietów od innych dostawców – w ramach tzw. kanałów. Za dopłatą można obecnie dokupić m.in. subskrypcje MGM, FILM TOTAL, Dobre, bo polskie, Filmbox. Te kanały pochodzą od zewnętrznych firm, ale są opłacane bezpośrednio przez Amazon i dostępne na wszystkich urządzeniach, na których korzystacie z Amazon Prime Video.

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Amazon podpisał umowę z amerykańskimi gigantami Comcast oraz Paramount Pictures, na mocy której SkyShowtime w Europie będzie dostępny jako dodatkowa subskrypcja w ramach Amazon Prime Video. W pierwszej kolejności z tej oferty mogli skorzystać Hiszpanie. Teraz możliwość dokupienia "kanału" z "Yellowstone", wraz ze spin-offami "1883" i "1923", a także "A Gentleman in Moscow" (Dżentelmen w Moskwie), "Apples Never Fall" (Niedaleko pada jabłko), "Bargain" (Aukcja), "HALO" (dwa sezony), "Kos", "Mayor of Kingstown" (sezon 3.), "Mission: Impossible - Dead Reckoning", "Oppenheimer", "Psi Patrol: Wielki film", "Star Trek: Discovery" (sezony 1.-5.), "The Family Stallone" (sezony 1.-2.), "Trolle 3" oraz oryginalne seriale SkyShowtime takie jak "The Curse", "Veronika" czy "Warszawianka" zostaje rozszerzona na inne kraje.

SkyShowtime na Amazon Prime Video już w przyszłym tygodniu. Znamy szczegóły

5 sierpnia z oferty skorzystamy w Polsce. SkyShowtime oficjalnie potwierdziło, że tego dnia biblioteka filmów i seriali będzie dostępna do kupienia w ramach dodatkowej subskrypcji na Amazon Prime Video. Ile przyjdzie za nią zapłacić? Klienci Amazon Prime w Polsce będą mogli korzystać z treści SkyShowtime poprzez swoje konta Amazon, płacąc 24,99 zł miesięcznie z możliwością anulowania w dowolnym momencie. Trzeba przyznać, że kiepska to oferta, gdyż tyle SkyShowtime kosztuje standardowo jako osobna subskrypcja. Do 4 sierpnia trwa jeszcze promocja, w ramach której pierwsze dwa miesiące można wykupić za 8,99 zł miesięcznie. Po dwóch miesiącach cena powraca do standardowej wartości – 24,99 zł miesięcznie, chyba że subskrypcja zostanie anulowana. SkyShowtime oferuje również plan z reklamami. Za 19,99 zł miesięcznie macie dostęp do filmów i seriali w jakości HD z możliwością oglądania tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.