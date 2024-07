Nowe seriale i filmy dla każdego - co warto obejrzeć w tym tygodniu?

Love Lies Bleeding

Akcja rozgrywa się w 1989 roku w małym miasteczku w Nowym Meksyku. Określany jako neo-noir owy romantyczny thriller z elementami czarnej komedii film został wyreżyserowany przez Rose Glass. Opowiada on historię Lou, samotnej menedżerki siłowni, która prowadzi skomplikowane relacje z siostrą Beth, jej mężem JJ oraz dawną kochanką Daisy. Lou spotyka ambitną kulturystkę Jackie, która przygotowuje się do zawodów w Las Vegas. Jackie początkowo odrzuca propozycję Lou dotyczącą stosowania sterydów, ale w końcu się zgadza. Wkrótce między nimi rodzi się romans, który wciąga Jackie w świat przestępczej rodziny Lou. Ich związek staje się coraz bardziej skomplikowany, gdy Jackie zaczyna używać coraz większych dawek sterydów, a Lou musi stawić czoła problemom związanym z jej rodziną i przeszłością. W filmie występują Kristen Stewart jako Lou, Katy O’Brian jako Jackie, Jena Malone jako Beth, Dave Franco jako JJ, Anna Baryshnikov jako Daisy oraz Ed Harris jako Lou.

W kinach od 2 sierpnia

Pułapka

Film opowiada historię Coopera, seryjnego mordercy znanego jako “Rzeźnik”, który zabiera swoją nastoletnią córkę Riley na koncert popowej gwiazdy Lady Raven. Wydarzenie to okazuje się być pułapką zastawioną przez policję, mającą na celu jego schwytanie. W rolach głównych występują Josh Hartnett jako Cooper, Ariel Donoghue jako Riley oraz Saleka Shyamalan jako Lady Raven. Ten thriller psychologiczny to najnowszy film cenionego M. Night Shyamalana.

W kinach od 2 sierpnia

Batman: Caped Crusader

Nowy serial animowany, który przenosi widzów do Gotham City - miasta pełnego korupcji i przestępczości. Po tragicznej śmierci rodziców, Bruce Wayne postanawia walczyć z niesprawiedliwością jako Batman. Jego jednoosobowa krucjata przyciąga nieoczekiwanych sojuszników wśród funkcjonariuszy GCPD i urzędników miejskich, ale także prowadzi do nieprzewidzianych konsekwencji. W miarę jak zagłębia się w podziemia Gotham, staje przed wyzwaniem rozwiązania serii zagadkowych morderstw, które prowadzą go coraz bliżej najbliższego otoczenia. Serial został porzucony przez WBD, ale przejął go Amazon.

Na Prime Video od 1 sierpnia

A Good Girl's Guide to Murder

Brytyjski serial kryminalny, który śledzi losy Pippy Fitz-Amobi - siedemnastoletniej entuzjastki prawdziwych zbrodni. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Little Kilton, gdzie pięć lat wcześniej doszło do tragicznego morderstwa Andie Bell, popularnej uczennicy, oraz rzekomego samobójstwa jej chłopaka, Salila Singha. Pippa, przekonana o niewinności Sala, postanawia przeprowadzić własne śledztwo pod pretekstem szkolnego projektu. W serialu występują Emma Myers jako Pippa Fitz-Amobi, Zain Iqbal jako Ravi Singh, Asha Banks jako Cara Ward, Raiko Gohara jako Zach Chen oraz Carla Woodcock jako Becca Bell.

Na Netflix od 1 sierpnia

Mr Bigstuff

Serial komediowy, który opowiada historię dwóch braci: Glenna i Lee. Ci po latach rozłąki ponownie się spotykają. Dowiadujemy się, że Glenn to perfekcjonista i sprzedawca dywanów, marzy o spokojnym życiu na przedmieściach Essex. Jego brat Lee, uzależniony od leków na receptę, pojawia się u brata niespodziewanie z puszką pełną prochów ich ojca. Lee, będący typowym macho, wprowadza chaos w uporządkowane życie Glenna. W miarę jak bracia próbują naprawić swoje relacje, muszą zmierzyć się z przeszłością i odkryć, co naprawdę znaczy być rodziną.

Na SkyShowtime od 2 sierpnia

Knuckles

Knuckles

Miniserial śledzi losy Knucklesa Echidny - antropomorficznego czerwonego echidny o nadludzkiej sile. Po wydarzeniach z filmu "Sonic 2", Knuckles próbuje przystosować się do życia na Ziemi. W tym czasie podejmuje się trenowania zastępcy szeryfa, Wade’a Whipple’a, w sztukach walki echidn, aby przygotować go do udziału w turnieju bowlingowym w Reno, Nevada, gdzie będzie rywalizował z ojcem, z którym jest skłócony. Podczas ich wspólnej podróży, Wade odnawia kontakty z matką i siostrą, a Knuckles musi stawić czoła byłemu agentowi Dr. Robotnika, który teraz pragnie przejąć jego moc.

Na SkyShowtime od 3 sierpnia