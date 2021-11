HBO podzieliło się najpopularniejszymi serialami na platformie HBO GO w październiku. Co ogląda się najczęściej w Polsce?

Spoglądając na TOP 10 najpopularniejszych seriali na HBO GO można odnieść wrażenie, że niektóre rzeczy w ogóle się nie starzeją. Owszem, na szczycie rankingu znajdują się nowości, ale wśród 10 najchętniej oglądanych w październiku 2021 roku seriali znajdują się "Przyjaciele". To chyba jeden z najlepszych dowodów na to, jak ważnymi elementami oferty każdej platformy są kultowe tytuły, jak "Przyjaciele", "Seinfeld", "The Office" i inne. Najwyraźniej nieważne, jakie hiciory może streaming zaoferować, widzowie będą wracać do klasyków.

Ale pierwsze miejsce "Scen z życia małżeńskiego" z Oscarem Isaacem i Jessicą Chastain już mnie nie zaskoczyło. To świetny serial bazujący na historii autorstwa Ingmara Bergmana opowiadającej o miłości, nienawiści, pożądaniu, monogamii, małżeństwie i rozwodzie na przykładzie amerykańskiej pary. Drugi w zestawieniu jest pewniak tej jesieni, czyli "Sukcesja", która wróciła z 3. sezonem. Właśnie otrzymał zamówienie na kolejną, czwartą serię, więc fani mogą w spokoju śledzić losy Roy'ów będąc pewnym, że finał sezonu nie będzie końcem "Sukcesji".

TOP 10 najchętniej oglądanych seriali na HBO GO - październik 2021

Sceny z życia małżeńskiego Sukcesja Przyjaciele Co robimy w ukryciu Plotkara (2021) Młody Sheldon Rick i Morty Gra o Tron Billions Doom Patrol

Jeśli wśród TOP 10 października szukacie serialu dla siebie, to może właśnie "Co robimy w ukryciu" lub "Billions" okaże się fajną propozycją, bo obydwie produkcje potrafią wciągnąć - pierwsza to serial typu mockumentary o wampirach żyjących w czasach współczesnych, a druga to gratka dla zafascynowanych światem dużych pieniędzy i rynków. W środku stawki jest tegoroczna wersja "Plotkary", która wróciła po wielu latach. Pozostałe seriale to doskonale znane "Rick i Morty", "Gra o tron", "Doom Patrol" oraz "Młody Sheldon".