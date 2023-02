Jeszcze jedna apka od PKP. Tym razem do zgłaszania usterek

Jak możemy przeczytać na oficjalnych stronach PKP, aplikacja stworzona została z "myślą o zapewnieniu oczekiwanego komfortu podróżnych". I choć firma nie mówi tego wprost, to sami podróżni mają być odpowiedzialni za wyszukiwanie, dokumentowanie i zgłaszanie usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury pasażerskiej na peronach, drogach dojścia, a także przejściach nad i pod torami zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W jaki sposób aplikacja ma przyczynić się do poprawy warunków, które w niektórych przypadkach są zwyczajnie kiepskie? PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wyjaśnia to w ten sposób:

W przypadku zauważenia usterki, np. awarii windy, nagłośnienia, wyświetlaczy czy zaśnieżonego peronu, podróżny może w szybki sposób dokonać zgłoszenia nieprawidłowości. Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać z listy stację lub przystanek. Data i godzina jest uzupełniana automatycznie. Lokalizację można również łatwo wprowadzić z wykorzystaniem kodów QR, które znajdują się na wszystkich plakatowych rozkładach jazdy. Wystarczy w aplikacji kliknąć ikonkę symbolizującą kod, a następnie zeskanować ją aparatem telefonu.

Sprawny Peron - nowa aplikacja zgłaszania usterek na kolei

Następnym krokiem jest wskazanie miejsca zauważonej usterki oraz wybrać z listy konkretny jej rodzaj. Opcjonalnie można szerzej opisać usterkę oraz dodać obrazujące ją zdjęcie. Krótki proces kończy wybranie opcji „Zgłaszam usterkę”.

Pytanie tylko czy rzeczywiście potrzebujemy osobnej aplikacji do tego? Na początku tego roku do App Store i Google Play trafiły dwie nowe aplikacje mobilne dla podróżnych PKP.appka i PKP Intercity. PKP.appka to pierwszy przewodnik po dworcach, za pomocą którego można łatwo sprawdzić ich położenie oraz informacje o dostępnych na nich usługach i infrastrukturze, takich jak poczekalnie, kasy biletowe, toalety, przechowalnie bagażu, stojaki rowerowe czy udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Wydaje się więc idealnym miejscem na funkcjonalności oferowane przez Sprawny Peron. Ktoś jednak wpadł na pomysł, że trzeba przygotować jeszcze jedną apkę... pytanie tylko, po co? Aplikację Sprawny Peron znajdziecie w App Store i Google Play.