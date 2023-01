Nie wiem z jakiego powodu, czy w efekcie krytyki podwyżki jako takiej, która rozlała się po sieci czy protestów opozycji, niemniej system promocyjnych biletów już działa i dziś nawet z poziomu aplikacji mobilnej PKP Intercity da się już upolować tańsze bilety, również na pociągi Pendolino.

Dla przypomnienia i porównania sobie aktualnych bazowych cen z tymi promocyjnymi, podwyżką zostały objęte bilety na wszystkie pociągi PKP Intercity i wyniosła odpowiednio:

17,8% dla kategorii EIP;

17,4% dla kategorii EIC;

11,8% dla kategorii TLK/IC

W ten sposób, przykładowa relacja Warszawa - Kraków na Pendolino kosztuje obecnie 259 zł w pierwszej klasie i 169 zł w drugiej. Z kolei w przypadku pociągów IC - w pierwszej klasie - 98 zł i w drugiej 76 zł.

Tanie bilety na Pendolino - jak kupić w przeglądarce?

Jeśli preferujecie kupno biletu na pociąg w przeglądarce na komputerze, możecie to zrobić z poziomu serwisu PKP Intercity - Łowcy Promo. Najtańsze bilety dostępne są do kupienia, ale z dużym wyprzedzeniem. Bilety za 49 zł na Pendolino relacji Warszawa - Kraków udało mi się trafić na wyjazd w dniu 9 lutego.



Poniżej, w części poświęconej aplikacji mobilnej PKP Intercity, pokażę Wam jak szybciej niż na stronie znaleźć te najtańsze bilety. W przypadku strony internetowej Łowcy Promo trzeba ręcznie każdorazowo zmieniać datę, by wyszukać takie bilety.

Dla ułatwienia, na samej stronie można jeszcze zmienić suwakiem maksymalną cenę za przejazd na 49 zł i zostawić „ptaszka” tylko przy pociągach EIP, dzięki temu wyświetlą się Wam tylko pociągi Pendolino.



Wyjazd gdziekolwiek Pendolino? To też możliwe przez stronę, wystarczy wskazać tylko stację wyjazdu i stację docelową zostawić pustą, wówczas wyświetlą się Wam wszystkie przejazdy z biletami za 49 zł w danym dniu.

Tanie bilety na Pendolino - jak kupić w aplikacji mobilnej PKP Intercity?

Dużo prostsze jest znalezienie tanich biletów za 49 zł na Pendolino w aplikacji mobilnej PKP Intercity - możecie ją pobrać z Google Play lub App Store.

W opcji gdziekolwiek, również wybieramy tylko stację wyjazdu, w zakładce daty zaznaczamy najdalszą możliwą, czyli 30 dni do przodu, niżej wpisujemy cenę 49 zł i zaznaczamy tylko pociągi EIP, no i szukamy.



W oknie wyników wyszukiwania, jeśli nie pojawią się żadne pociągi, w tym samym oknie wystarczy cofać o jeden dzień wyszukiwanie aż do daty, gdzie takowe są dostępne. U mnie pojawiły się 9 lutego, a więc za 27 dni - nie jest więc powiedziane, że pula tanich biletów za 49 zł, dostępna jest tylko na pociągi z miesięcznym wyprzedzeniem.

Co do innych kategorii pociągów trzeba przyznać, że pula tańszych biletów jest już naprawdę akceptowalna - niemal na każdy dzień od jutra (przy zaznaczonych wszystkich kategoriach EIP, EIC, IC i TLK) wyświetlała mi się lista kilkudziesięciu składów. Mam nadzieję, że tak pozostanie już na dobre, i że nie jest to tylko efekt protestów, by za miesiąc czy dwa - gdy to już wszystko ucichnie, wrócić do poprzedniego stanu.