Wczoraj PKP InterCity poinformował o udostępnieniu dwóch aplikacji mobilnych na Androida i iOS - PKP.appka i PKP Intercity, dziś podzielił się gorszą wiadomością, a mianowicie znaczącymi wzrostami cen za bilety na przejazdy koleją.

PKP InterCity wyjaśniając konieczność wprowadzenia podwyżek, podaje przede wszystkim poziom dotychczasowych wzrostów cen energii:

W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18%. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity. Należy także zwrócić uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która za listopad tego roku wyniosła 17,5%, a także stały wzrost stóp procentowych.

O ile wzrosną dokładnie ceny biletów na pociągi PKP InterCity? Zależy od rodzaju pociągów. I tak, najwyższa podwyżka dotyczy pociągów EIP, czyli Pendolino - wzrost o 17,8%, dalej dla kategorii EIC - 17,4%, a najniższy wzrost cen biletów będzie dotyczył przejazdów w kategorii TLK/IC - 11,8%. To bilety jednorazowe, z kolei bilety odcinkowe podrożeją o średnio 10%.

Aby nieco zrównoważyć tę podwyżkę, InterCity wydłuży okres obowiązywania oferty Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max, bez zmiany ich cen. Od teraz będzie można z nich korzystać od północy we wtorek do godz. 24:00 w czwartek - do tej pory było to do godziny 15:00. Oferty te umożliwiają dowolną liczbę przejazdów pociągami PKP Intercity w okresie ich ważności.

Jednocześnie przewoźnik zwraca uwagę w swoim komunikacie, że to dopiero druga systemowa korekta cen biletów w PKP InterCity w przeciągu ostatniej dekady. Od kiedy nowe ceny biletów na PKP InterCity? Nowy cennik ma wejść w życie od 11 stycznia 2023, a więc już za tydzień.

Źródło: PKP InterCity.