Na początku tego roku zarząd PKP Intercity zaskoczył wszystkich informacją o planowanych znaczących podwyżkach cen biletów. Stało się to faktem 11 stycznia, jednak teraz nasz przewoźnik wycofuje się z tego pomysłu.

O ile wzrosły ceny biletów na pociągi PKP Intercity na początku roku? Procentowo różniło się to w zależności od kategorii pociągów, i tak wzrosły o:

17,8% dla kategorii EIP;

17,4% dla kategorii EIC;

11,8% dla kategorii TLK/IC

To trudny czas dla wszystkich - inflacja, droga energia itp. doskwierają zarówno firmom jak i obywatelom. Premier Morawiecki ostatnio zabrał więc głos w tej sprawie:

Ale generalnie, z tego co mi wiadomo, a bardzo się tą sprawą interesuję, to w tym tygodniu te ceny ostateczne zostaną ustalone (...) Mam nadzieję, że na poziomie takim, jak w zeszłym roku. Może nawet uda się wcześniej, a więc mieszkańcy Polski, wszyscy obywatele Polski będą mogli podróżować taniej.

Źródło: o2.pl.

Brzmi to jak zgrabna „kiełbasa wyborcza”, niemniej się udało i przed chwilą PKP Intercity poinformował o powrocie do cen sprzed podwyżki.

PKP Intercity obniża ceny biletów. Ceny bazowe na połącznia kategorii TLK i IC będą średnio o około 11% niższe od obecnie obowiązujących, zaś dla kategorii EIC i EIP – średnio o około 15%, wracając tym samym do poprzedniego poziomu, sprzed 11 stycznia.

Tym razem nasz narodowy przewoźnik wzbogacił swój komunikat konkretnymi cenami biletów po obniżce, za przejazdy na popularnych odcinkach - osobiście próbowałem to zrobić wcześniej przy podwyżce - Sprawdziłem, o ile konkretnie podrożały bilety PKP Intercity.



Według nowego cennika podróż z Warszawy do Krakowa najtańszą kategorią pociągów TLK, z uwzględnieniem przedsprzedaży i promocji, powinna kosztować od 9,31 zł do 68,00 zł - cena bazowa. Cena bazowa dla pociągów EIC będzie wynosiła 149,00 zł, a na Pendolino 169 zł, czyli rzeczywiście tak jak przed styczniową podwyżką.

Warszawa – Kraków IC/TLK EIC EIP Cena bazowa 68,00 zł 149,00 zł 169,00 zł Promo 15 57,80 zł 126,65 zł 143,65 zł Promo 30 47,60 zł 104,30 zł 118,30 zł Promo 45 37,40 zł 81,95 zł 92,95 zł Promo Plus 28,00 zł 66,00 zł 71,00 zł Super Promo 19,00 zł 49,00 zł 49,00 zł Taniej z Bliskimi 47,60 zł - - Bilet Rodzinny - 104,30 zł 118,30 zł Uczeń Super Promo 11,97 zł 30,87 zł 30,87 zł Student Super Promo 9,31 zł 24,01 zł 24,01 zł

Podobny koszt przejazdu według nowego cennika wyniesie nas w przypadku podróży ze stolicy nad polskie morze:

Warszawa – Trójmiasto IC/TLK EIC EIP Cena bazowa 71,00 zł 149,00 zł 169,00 zł Promo 15 60,35 zł 126,65 zł 143,65 zł Promo 30 49,70 zł 104,30 zł 118,30 zł Promo 45 39,05 zł 81,95 zł 92,95 zł Promo Plus 29,00 zł 66,00 zł 71,00 zł Super Promo 19,00 zł 49,00 zł 49,00 zł Taniej z Bliskimi 49,70 zł - - Bilet Rodzinny - 104,30 zł 118,30 zł Uczeń Super Promo 11,97 zł 30,87 zł 30,87 zł Student Super Promo 9,31 zł 24,01 zł 24,01 zł

Do Poznania Pendolino nie jeździ, ale pozostałe kategorie pociągów będą kosztować podobnie jak do Krakowa czy Trójmiasta:

Warszawa – Poznań IC/TLK EIC EIP Cena bazowa 69,00 zł 149,00 zł - Promo 15 58,65 zł 126,65 zł - Promo 30 48,30 zł 104,30 zł - Promo 45 37,95 zł 81,95 zł - Promo Plus 28,00 zł 66,00 zł - Super Promo 19,00 zł 49,00 zł - Taniej z Bliskimi 48,30 zł - - Bilet Rodzinny - 104,30 zł - Uczeń Super Promo 11,97 zł 30,87 zł Student Super Promo 9,31 zł 24,01 zł -

Warszawa – Katowice IC/TLK EIC EIP Cena bazowa 68,00 zł 149,00 zł 169,00 zł Promo 15 57,80 zł 126,65 zł 143,65 zł Promo 30 47,60 zł 104,30 zł 118,30 zł Promo 45 37,40 zł 81,95 zł 92,95 zł Promo Plus 28,00 zł 66,00 zł 71,00 zł Super Promo 19,00 zł 49,00 zł 49,00 zł Taniej z Bliskimi 47,60 zł - - Bilet Rodzinny - 104,30 zł 118,30 zł Uczeń Super Promo 11,97 zł 30,87 zł 30,87 zł Student Super Promo 9,31 zł 24,01 zł 24,01 zł

Najdrożej za pociągi TLK/IC zapłacimy za relację z Warszawy do stolicy Dolnego Śląska, czyli do Wrocławia, ale pociągi EIC i EIP swoje ceny bazowe będą miały takie same, jak w wyżej wymienionych kierunkach:

Warszawa – Wrocław IC/TLK EIC EIP Cena bazowa 76,00 zł 149,00 zł 169,00 zł Promo 15 64,60 zł 126,65 zł 143,65 zł Promo 30 53,20 zł 104,30 zł 118,30 zł Promo 45 41,80 zł 81,95 zł 92,95 zł Promo Plus 33,00 zł 71,00 zł 76,00 zł Super Promo 24,00 zł 59,00 zł 59,00 zł Taniej z Bliskimi 53,20 zł - - Bilet Rodzinny - 104,30 zł 118,30 zł Uczeń Super Promo 15,12 zł 37,17 zł 37,17 zł Student Super Promo 11,76 zł 28,91 zł 28,91 zł

Jak PKP Intercity zrekompensuje sobie wycofanie się z tej podwyżki? Pomóc ma zwiększona rekompensata rządowa:

Wprowadzenie niższych cen jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract). Zwiększenie rekompensaty w ramach umowy PSC pozwala częściowo złagodzić znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, wynikający z bardzo dużego wzrostu cen energii elektrycznej spowodowanego przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją.

Od kiedy nowy cennik biletów? PKP Intercity podaje w swoim komunikacie, iż zacznie on obowiązywać już od 1 marca 2023 roku.

Źródło: PKP Intercity.