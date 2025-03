Sprawdź Prawko. Tak za darmo zweryfikujesz status kierowcy

Jak sprawdzić uprawnienia kierowcy i czy nie stracił prawa jazdy? Dzięki udostępnionemu przez Ministerstwo Cyfryzacji API można to zrobić w wygodny sposób – i to bez wydawania pieniędzy.

Jeszcze w styczniu tego roku Ministerstwo Cyfryzacji zareagowało na apele firm, które miały mieć problemy z dostępem do wygodnych narzędzi pozwalających sprawdzać uprawnienia kierowców. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia przez pracownika jednej z firm kurierskich 14-latka na jednej z ulic w Warszawie. W sieci zrobiło się głośno i dyskusja na temat samego wypadku i sprawcy przez wiele tygodni nie cichła. Tym bardziej że podejrzany miał świadczyć usługi transportowe dla jednej z firm kurierskich.

Co więcej, kierowca miał mieć nałożony trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów i nie powinien siadać za kółkiem przynajmniej do 2026 roku. Z jakiegoś jednak powodu mógł bez problemu świadczyć usługi wprowadzając swoich pracodawców w błąd lub świadomie kłamiąc. Na finał tej sprawy będziemy musieli jeszcze nieco poczekać, ale nie na reakcję ze strony rządzących, w tym Ministerstwa Cyfryzacji, które zapewniło, że jeszcze w styczniu udostępni odpowiednie narzędzia do weryfikacji uprawnień.

Kilka dni po zapowiedziach, system został uruchomiony.

O jego funkcjonowaniu opowiadał też szef inPostu. Na początku lutego Rafał Brzoska podzielił się pierwszymi efektami weryfikacji. Na 11088 przeprowadzonych weryfikacji, 6 kierowców już nie wyjedzie na polskie drogi – przynajmniej w ramach współpracy z inPostem. A to zapewne dopiero początek, gdyż i inne firmy weryfikują prawo jazdy swoich pracowników.

Sprawdź Prawko. Wygodne narzędzie do weryfikacji uprawnień kierowcy

Zainteresowanie weryfikacją statusu kierowcy stale rośnie i w sieci już pojawiło się wiele narzędzi, dzięki którym można sprawdzić status prawa jazdy – a wszystko za sprawą udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji API, z którego mogą korzystać firmy chcące weryfikować swoich kierowców lub oferować tego typu możliwości. Niektóre z rozwiązań są niestety płatne. Jednak nie wszystkie. Jednym z bezpłatnych narzędzi jest aplikacja "Sprawdź Prawko" dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na stronie internetowej.

Coraz więcej firm oferuje podobne usługi w modelu płatnym. My wierzymy, że dostęp do podstawowych informacji o uprawnieniach kierowców nie powinien być zamknięty za paywallem. Dlatego udostępniamy Sprawdź Prawko za darmo – dla firm transportowych, wypożyczalni, szkół jazdy oraz indywidualnych użytkowników, którzy chcą mieć pewność, że ich prawo jazdy jest ważne.

– piszą o sobie twórcy aplikacji, którą pobierzecie z App Store, Google Play lub sprawdzicie w wersji webowej pod adresem sprawdzprawko.app. Sprawdź Prawko oferuje:

