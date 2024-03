Spotify próbuje przekonać Was, że dużo płaci. Ale "zapomina" dołączyć kluczowej informacji

Wyobraźcie sobie, że jesteście artystą, który dopiero zaczyna swoją przygodę z muzyką. Naturalnie, jako medium dystrybucyjne wybieracie streaming, ponieważ dziś żadne inne tak naprawdę się nie liczy. Jednak chcielibyście wiedzieć, na jakie zarobki macie szanse przy swojej popularności i rozpoznawalności.

Cóż - jeżeli wierzyć źródłom internetowym, to na niewielkie. Po sieci krąży wiele informacji o tym, jak marnie niektóre platformy płacą za pojedyncze odtworzenie, a wiele niepochlebnych komentarzy skupia się na Spotify, które ma płacić zdecydowanie za mało i co jest podstawą do obciążenia platform dodatkowymi kosztami, mającymi podnieść gaże muzyków. To z kolei powoduje wiele kontrowersji, bo platforma broni się przed takimi działaniami rękoma i nogami.

Co mogłoby pomóc wyjść Spotify z tej sytuacji? Oczywiście jawne pokazanie, że artyści, w naszej sytuacji - polscy, nie zarabiają na platformie mało. I takimi danymi Spotify się podzieliło. Szkoda tylko, że nic z nich nie wynika.

Ile zarabiają Polacy na Spotify? W sumie dalej nie wiadomo

Jak możemy przeczytać w materiałach udostępnianych przez firmę, "Wraz z opublikowaniem “Loud & Clear”, corocznego raportu dotyczącego muzycznych tantiem, Spotify po raz pierwszy udostępniło dane o przychodach polskich artystów z platformy za 2023 rok". Możemy w nim przeczytać, że globalnie Spotify zapłaciło artystom 9 miliardów dolarów, a Polacy zarobili na platformie ponad 150 milionów złotych (złotych, nie dolarów). Ma to być wzrost o około 20 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Czyli co, Spotify jednak nie płaci mało, sprawa zamknięta, można się rozejść?



No nie do końca. Wszyscy lubimy duże liczby, ale do tego, aby określić, ile tak naprawdę zarabiają Polacy na tej platformie, potrzebne jest jeszcze kilka informacji. Przede wszystkim - ile razy utwory polskich artystów zostały odtworzone, a i liczba słuchanych polskich artystów na pewno by nie zawadziła. Zakładam, że celem takiej komunikacji było przejrzyste pokazanie realnych zarobków, a więc brak tych informacji budzi co najmniej kilka wątpliwości. Naturalnie zapytałem polski oddział Spotify, dlaczego tych danych nie było w oryginalnej prasówce, ale niestety - nie dostałem jeszcze odpowiedzi. Zamieszczę ją tutaj, kiedy tylko się pojawi.

Wielokrotnie poruszam tematy związane z public relations na Antywebie i jak najbardziej rozumiem ideę, by próbować przekonać opinię publiczną dużymi liczbami. Natomiast brak zawarcia kluczowych informacji "mówi" równie głośno, że prawda wcale nie jest tak kolorowa. Dziwię się tu Spotify, ponieważ wysyłając taką niekompletną prasówkę tylko zwrócili uwagę na drażliwy temat i jej efekt może być odwrotny, ponieważ teraz dociekliwi mogą zacząć kopać i dokopią się do bardzo nieprzyjemnych (dla firmy) informacji.

Ot chociażby mój redakcyjny kolega Konrad po krótkim researchu dotarł do informacji, że polskie piosenki w 2022 (czyli rok wcześniej) odtworzono 17 mld razy. Tych dwóch zestawów danych nie można oczywiście porównywać, ale jeżeli założylibyśmy, że liczba odtworzeń się nie zmieniła (choć zapewne wzrosła), daje nam to zawrotną kwotę 0.008 zł (czyli 8/10 grosza) za jedno odtworzenie.

Jeżeli więc Spotify chce kogoś przekonać, że nie trzeba nakładać na niego dodatkowych podatków - warto przedstawiać dane w sposób pełny i rzetelny. Moim zdaniem, które przedstawiłem w osobnym tekście, podwyżki w Spotify (i innych platformach) są konieczne, bo groszowe stawki są bezpośrednim następstwem ich modelu biznesowego, w którym przyzwyczaili nas, że za dostęp do całej muzyki możemy zapłacić 20 zł/miesięcznie.

Podsumowując: jeżeli Spotify chce uciec spod prawnego topora, to takie próby kolorowania rzeczywistości przynoszą wręcz odwrotny skutek.

