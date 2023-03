Spotify za darmo na 4 miesiące. Tak platforma świętuje 10 lat obecności w Polsce

Spotify rozpoczął swoją przygodę w Polsce w lutym 2013 roku. Od samego początku działalności na polskim rynku marka konsekwentnie prowadziła działania mające na celu wspieranie polskiej muzyki, artystów, a także, od pewnego momentu, lokalnych podcasterów. Z tej okazji Spotify przygotowało dwie specjalne listy. To nostalgiczna podróż przez najpopularniejsze piosenki i artystów ostatnich 10 lat w Polsce.

10 najbardziej streamowanych artystów w Polsce od 2013 roku stanowią wyłącznie polscy artyści:

Taco Hemingway Mata White 2115 Bedoes 2115 Quebonafide Lanek sanah Young Igi Malik Montana Żabson

Najczęściej streamowane utwory w Polsce od 2013:

Mata, Pedro, francis - Kiss cam White 2115 - California Kizo - Disney Mata, Trooh Hippi – Szafir Sobel - Impreza Quebonafide, Duit, Zawiałow - BUBBLETEA Smolasty, francis, Pedro, Tribbs - Duże Oczy Tymek, Big Scythe - Język ciała Guzior, Favst - BLUEBERRY The Weeknd - Blinding Lights

Od ponad 10 lat Spotify z powodzeniem wspiera lokalny rynek muzyczny i przyczynia się do wzrostu zainteresowania polską muzyką zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Z fascynacją obserwowaliśmy wzrost popularności lokalnej muzyki, przejście od słuchania głównie międzynarodowych wykonawców oraz rocka do całkowitego oddania dla polskich artystów i naszego hip hopu

- podsumowuje Mateusz Smółka, Spotify Music Team Lead na Europę Wschodnią.

10 lat Spotify w Polsce. Promocja na abonament Premium

Jednak podsumowania to nie wszystko. Jeśli nie korzystaliście wcześniej ze Spotify Premium, to jest ku temu dobra okazja. Spotify Premium Individual to podstawowy abonament dla jednej osoby korzystającej z jednego z najpopularniejszych serwisów muzycznych. To jego użytkownicy mogą pobierać muzykę, nie martwić się blokami reklamowymi, ręcznie wybierać utwory których chcą aktualnie słuchać, pobierać utwory, a także pomijać piosenki na które nie mają obecnie ochoty. To ten zestaw opcji wyróżnia Spotify Premium od darmowego planu. Wielu jednak decyduje się na brak wygód ze względu na cenę abonamentu - 19,99 zł miesięcznie. Teraz jednak serwis uruchomił bardzo kuszącą ofertę promocyjnej, w ramach której nowi użytkownicy opcji Individual mogą zyskać cztery miesiące dostępu do Spotify Premium zupełnie za darmo. Warto jednak się spieszyć. Promocja nie trwa w nieskończoność. Darmowe 4 miesiące czekają do odebrania do 10.03.2023. Po okresie promocyjnym cena abonamentu wynosić będzie wspomniane już 19,99 zł.