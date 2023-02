Było serce, będzie plusik. Spotify zmienia "problematyczny" przycisk

Oprócz cyfrowego DJ-a, który zajmować się będzie dostarczaniem nam nowej muzyki na Spotify, w aplikacji zachodzą kolejne zmiany - tym razem w interfejsie. Jak zapewne dobrze wiecie, serduszko na platformie służyło do dodawania artystów, albumów i pojedynczych utworów do biblioteki i dodania ich do listy odtwarzania. By dodać piosenkę do listy odtwarzania trzeba było skorzystać z innej, dedykowanej ikony. Teraz to się zmienia.

Spotify przed zmianami

Dwa dotychczasowe przyciski: serduszko i dodaj do listy odtwarzania zostały zamienione w jedną ikonę "plusa", która służyć będzie jako sposób na dodawanie artystów, albumów, utworów i podcastów do biblioteki oraz do list odtwarzania:

Stuknij, aby zapisać: Aby zapisać piosenkę lub odcinek podcastu, stuknij przycisk Plus (+) po prawej stronie tytułu piosenki lub odcinka w widoku Teraz odtwarzane. Po pomyślnym dodaniu wybranej piosenki lub odcinka do listy ulubionych utworów, przycisk Plus (+) zmieni się w zieloną ikonę potwierdzenia. Możesz zmienić miejsce docelowe zapisanej zawartości, stukając w nią.

Dodaj album do Biblioteki: Wystarczy kliknąć przycisk Plus (+), aby dodać ulubiony album, listę odtwarzania lub audiobook lub podcast do Biblioteki. Po pomyślnym dodaniu zobaczysz zieloną ikonę potwierdzenia.

Spotify zmienia serduszko w plusik. Nowy przycisk w aplikacji

Spotify po zmianach

Spotify stara się nas przekonać, że to dobra zmiana i wpłynie ona na wygodę użytkowania Spotify:

- możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu, gdzie twórcy zachwalają wprowadzone właśnie zmiany. Jeśli byliście przyzwyczajeni do serduszka, to będziecie musieli się z nim pożegnać. Niektórzy "plusika" zobaczą już teraz, inni poczekają na niego nieco dłużej. Przedstawiciele platformy informują, że zmiany wprowadzane są falowo, a pełne ich wdrożenie powinno zająć kilka tygodni.