TVP serwuje podcast z plejadą gwiazd. Posłuchacie?

Zdaniem niektórych popularność podcastów rośnie, inni wskazują, że to medium nie niesie za sobą tak dużej wartości jak sądzono. Nie ulega jednak wątpliwości, że regularnie przybywa nowych programów amatorskich, pół-profesjonalnych, a także od największych firm i marek. Z własnym projektem wystartowało także TVP, które od 22 udostępnia odcinki "Bądźmy razem". Prowadzącymi podcast są Ida Nowakowska i Aleksander Sikora, a lista gości, którzy odwiedzili studio jest coraz dłuższa.

W zapowiedziach, a także w opisach już dostępnych odcinków znajdziemy m. in. Tomasza Kammela, Dodę, Sławomira, Kajrę, Viki Gabor, Ewę Minge, Małgorzatę Tomaszewską i Laurę Bączkiewicz. Nowe odcinki pojawiają się co środę o 11:11 na większości najpopularniejszych platform, gdzie można słuchać podcastów: Spotify, YouTube, Apple Podcasts i Google Podcasts.

Podcast rusza niczym lokomotywa parowa z peronu, na którym kłębią się tłumy ludzi pełnych zapału i pomysłów. To właśnie z nimi jest mi dane tworzyć ten wyjątkowy projekt. Z Idą mamy pociąg do nieutorowanych, niekończących się rozmów. Tu nie ogranicza nas czas, naszych gości także. Poznamy ich bliżej, zapytamy, co im i nam w duszy gra oraz nic nie wytniemy. Pomysł zrodził się dwa lata temu. Musiał dojrzeć, tak samo, jak nasza wizja, w którym kierunku właściwie mamy jechać. Plan planem, a my pojechaliśmy z naszymi rozmówcami w nieznane. I to działa! Odnoszę wrażenie, że większość gości przez intymną atmosferę prowadzonych pogawędek, uchyliło nam szerzej drzwi do dość szczelnie zamkniętych zakamarków ich życia. Odsłonili maski, nawet jeśli w teorii do tej pory ich nie zakładali. Nie ukrywam, że kilkakrotnie łza zakręciła mi się w oku. Nie tylko ze wzruszenia, ale także z dość głośnych salw śmiechu. Teraz kolej na naszych słuchaczy i widzów. Radzę dobrze wygospodarować czas albo pojechać z nami w podróż samochodem. I my ruszamy. Tylko zapnijcie pasy, bo będzie się działo – mówi o nowym projekcie Aleksander Sikora.