Spotify za darmo na 3 miesiące bez kombinowania. Jak skorzystać?

Nie korzystaliście jeszcze z abonamentu Spotify Premium? Macie teraz dobrą okazję. Platforma oferuje darmowy dostęp do bogatego katalogu muzyki za darmo. I to na trzy miesiące. Skorzystaliście wcześniej z Premium? Dla was też jest coś ciekawego!

Kilka tygodni temu Spotify zapowiedziało podwyżki cen abonamentów. Choć tym razem cennik w Polsce się nie zmieni, niektórym ten ruch się nie spodobał. Jak się można było tego spodziewać, największa platforma muzyczna straciła część użytkowników, którzy nie chcą płacić więcej. Spotify chyba chce zawalczyć o nowych użytkowników i startuje ze specjalną promocją, w której zdobycia jest 3 miesiące darmowego dostępu do bogatego katalogu usługi muzycznej - bez konieczności kombinowania i instalowania zewnętrznych aplikacji - jak miało to miejsce w przypadku partnerstwa z komunikatorem Viber. Po zarejestrowaniu konta w komunikatorze w aplikacji powinno pojawić się powiadomienie z ofertą specjalną i unikalnym kodem, który umożliwia aktywowanie 3-miesięcznego, darmowego dostępu do Spotify Premium. Kod należy zrealizować na stronie Spotify wpisując kod i postępując zgodnie z instrukcją. Po 3 miesiącach abonament w wysokości 19,99 zł będzie naliczany automatycznie

Spotify za darmo na 3 miesiące. Jest też coś dla powracających

Tym razem by skorzystać ze Spotify Premium nie trzeba dodatkowego kombinowania. Z oferty promocyjnej możecie skorzystać wybierając plan Individual, który będzie aktywny przez trzy miesiące, za darmo. To podstawowy abonament dla jednej osoby korzystającej z jednego z najpopularniejszych serwisów muzycznych. To jego użytkownicy mogą pobierać muzykę, nie martwić się blokami reklamowymi, ręcznie wybierać utwory których chcą aktualnie słuchać, pobierać utwory, a także pomijać piosenki na które nie mają obecnie ochoty. Promocja na 3 miesiące darmowego Spotify Premium ważna jest do 12 września 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy nie korzystali jeszcze z wersji Premium.

Jest jednak coś dla tych, którzy z płatnych planów Spotify korzystali wcześniej i nie zdecydowali się na ich przedłużenie. Dla tych, którzy zrezygnowali ze Spotify Premium przed 16 lipca tego roku, serwis przygotował specjalną ofertę - 3 miesiące dostępu do usługi w cenie jednego - za 19,99 zł. Po upływie okresu promocyjnego cena abonamentu Personal w planie miesięcznym wynosić będzie 19,99 zł.