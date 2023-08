Android Auto: Jak to działa? Przewodnik dla początkujących

Jak włączyć Android Auto?

Czy zastanawiałeś(-aś) się kiedyś, jak uczynić swoje doświadczenie jazdy bardziej interaktywnym, a przede wszystkim bezpieczniejszym? Odpowiedź tkwi w technologii, która łączy Twój smartfon z samochodem. Jednym z wyborów, na które możesz postawić, jest Android Auto. Ta innowacyjna aplikacja umożliwia korzystanie z wybranych funkcji smartfona bezpośrednio na ekranie dostępnym w samochodzie, zwiększając bezpieczeństwo i komfort wykorzystywania multimediów podczas jazdy. Ale jak włączyć Android Auto? W tym artykule opisujemy wszystko, co musisz wiedzieć.

Przygotowanie do korzystania z Android Auto

Aby skorzystać z Android Auto, potrzebujesz kompatybilnego telefonu z systemem Android 6.0 (Marshmallow) lub nowszym. Na stronie internetowej Android Auto znajduje się pełna lista kompatybilnych pojazdów oraz zestawów audio. Samą aplikację na smartfony możesz pobrać bezpośrednio z Google Play Store (oczywiście bez żadnych dodatkowych opłat).

I tu ważna uwaga. Ten krok należy wykonać tylko, jeśli używasz Androida w wersji 8 lub 9. Android Auto jest od razu dostępny na telefonach z Androidem od wersji 10 w górę. Jeśli posiadasz najnowszych smartfonów z tym systemem, nie potrzebujesz aplikacji, aby zacząć z niego korzystać.

Android Auto w samochodzie – połączenie za pomocą kabla USB

Synchronizacja smartfona z samochodem jest dziecinnie proste. Wystarczy użyć dobrej jakości kabla USB, który pozwoli połączyć telefon z odpowiednim portem w samochodzie. Jeśli napotkasz problemy, sprawdź, czy kabel USB działa poprawnie lub (jeśli jest dostępny) spróbuj użyć innego portu USB w swoim pojeździe. W niektórych samochodach może być potrzebna dodatkowa konfiguracja systemu infotainment, zanim będziesz mógł korzystać z Android Auto. Wówczas warto zapoznać się z instrukcją pojazdu lub skonsultować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Android Auto – bezprzewodowa łączność z pojazdem

Istnieje również możliwość korzystania z Android Auto bez potrzeby podłączania telefonu do samochodu za pomocą kabla USB. Aby móc korzystać z Android Auto bezprzewodowo, potrzebujesz telefonu z systemem Android obsługującego Wi-Fi 5 GHz oraz samochodu lub systemu stereo kompatybilnego z Android Auto. Do tego typu połączenia są zdolne telefony z Androidem 11.0, telefony Google lub Samsung z Androidem 10.0 oraz Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ lub Note 8 z Androidem 9.0. W krajach Unii Europejskiej, aby móc korzystać z Wi-Fi 5 GHz w samochodzie, smartfony muszą spełniać dodatkowe wymagania prawne. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem telefonu.

Uruchamianie i konfiguracja Android Auto

Po podłączeniu telefonu do samochodu, Android Auto powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli tego nie zrobi, poszukaj go w menu samochodu. Możesz spersonalizować interfejs Android Auto, dodając lub usuwając aplikacje na ekranie głównym. Możesz też dostosować ustawienia powiadomień, aby otrzymywać tylko najważniejsze informacje podczas jazdy. Przydatne będzie również ustawienie preferowanych aplikacji do nawigacji, muzyki czy podcastów.

Korzystanie z Android Auto

Android Auto oferuje szereg funkcji, które uczynią Twoją jazdę łatwiejszą i przyjemniejszą. Możesz korzystać z nawigacji Google Maps, słuchać muzyki z aplikacji takich jak Spotify czy Tidal, odbierać połączenia telefoniczne i wiadomości SMS lub z WhatsApp bez konieczności sięgania po telefon w trakcie jazdy. Wszystko to za sprawą komend głosowych Google Assistant, które pozwalają Ci na bezpieczną obsługę urządzeń podczas jazdy. Po prostu powiedz "Ok Google" i następnie wydaj odpowiednią komendę.

Często zadawane pytania o Android Auto

Najczęstsze problemy związane z Android Auto dotyczą braku kompatybilności z niektórymi modelami samochodów, problemy z połączeniem Bluetooth czy kłopoty z działaniem niektórych aplikacji. W takich przypadkach warto szukać pomocy na oficjalnym forum wsparcia Android Auto. Dodatkowo wiedz, że możesz korzystać z Android Auto również bezpośrednio na ekranie telefonu, co jest szczególnie przydatne, jeśli Twój samochód nie jest kompatybilny z tą technologią lub posiadasz starą wersję urządzenia.

Korzystasz z Android Auto? Jakie są Twoje doświadczenia? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach.