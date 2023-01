Spotify w butelce. Kapsuła czasu z muzyką na przyszły rok

Spotify Wrapped każdego roku cieszy się ogromną popularnością. Roczne podsumowanie tego, co słuchaliśmy zalewa media społecznościowe pokazując to, jakich artystów kochamy i jakie utwory najczęściej odtwarzaliśmy. To także możliwość poznania czego słuchają mieszkańcy poszczególnych krajów - i to nie tylko w kwestii muzyki, ale także podcastów. Jednak to "wydarzenie sezonowe" - raz na rok. Spotify, by urozmaicić swoją ofertę podsumować przygotował zupełnie coś nowego - kapsułę czasu, która powróci do nas w przyszłości przynosząc zaskoczenie w wybranych utworach.

Kapsuła czasu. Nowa zabawa na Spotify już dostępna

Co należy zrobić? Przede wszystkim mieć pod ręką urządzenie mobilne i przejść na stronę spotify.com/playlistinabottle. Kolejnym krokiem jest wybór jednej z kilku kapsuł czasu, do których trafią piosenki. Do wyboru jest tradycyjna butelka z korkiem lub kilka innych przedmiotów - wybór nie ma większego znaczenia na efekt końcowy. Następnie należy odpowiedzieć na serię pytań związanych ze słuchaną muzyką: piosenka, przy której kogoś pocałujesz w tym roku, piosenka, która przypomina ci twoją ulubioną osobę, piosenka, którą musisz usłyszeć na żywo w 2023 roku czy piosenka, która musi tu się zwyczajnie znaleźć.

Odpowiedź na pytania pozwoli na stworzenie unikatowej playlisty, która zostanie zamknięta w kapsule i zamknięta na cały rok. Zanim jednak to zrobicie, warto przejrzeć listę piosenek i w razie konieczności ją poprawić - jeśli ją zaakceptujecie, nie będzie już odwrotu. Nie zabraknie też aspektu społecznościowego. Zakończenie tworzenia kapsuły czasu wieńczone jest spersonalizowaną grafiką, która można udostępnić w popularnych aplikacjach wraz z oznaczeniem #PlaylistInABottle.

Warto się jednak pospieszyć i nie przegapić możliwości stworzenia własnej kapsuły. Zabawa trwa wyłącznie do końca miesiąca. Po tym czasie wszystkie kapsuły zostaną zamknięte, a ich ponowne otworzenie możliwe będzie w styczniu przyszłego roku, co też będzie ogłoszone specjalnym powiadomieniem.