Spotify Wrapped 2022 już dostępne

Spotify należy do najpopularniejszych usług związanych ze streamingiem muzyki i jak się okazuje całkiem skrupulatnie śledzi miliony swoich użytkowników. Możemy się o tym przekonać w takim dniu jak dzisiaj, kiedy to w aplikacji pojawia się muzyczne podsumowanie 2022 roku. Dla każdego z nas jest ono inne i czasami aż strach pomyśleć, jak dużo Spotify wie o naszych gustach muzycznych. Wrapped 2022 znajdziecie już na swoich smartfonach, a tam informacje między innymi o najczęściej słuchanych utworach, artystach czy ulubionych gatunkach muzycznych. Jest również informacja jak dużo czasu spędziliście w aplikacji i podejrzewam, że dla niektórych może to być szok. Mój wynik jest raczej przeciętny, ale jestem ciekaw czy ktoś przebija 171 012 minut jakie ze Spotify spędził jeden z moich redakcyjnych kolegów.

Spotify Wrapped 2022 na świecie

Przy tej okazji Spotify opublikowało również podsumowanie dla całego świata, z którego dowiadujemy się, że w pierwszej piątce najpopularniejszych artystów jest Bad Bunny, Taylor Swift, Drake, The Weeknd oraz BTS. Natomiast najpopularniejszą piosenką w mijającym roku jest "As It Was" Harry'ego Styles'a. Statystyk jest jednak znacznie więcej, w tym najpopularniejsze podcasty czy albumy. Pewnie jutro poznamy jakieś dokładniejsze statystyki dla rynku polskiego, dzisiaj polski oddział chyba już poszedł do domu ;-).

źródło: Spotify