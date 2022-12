PlayStation rusza z wielkim podsumowaniem 2022. Jak wygenerować PlayStation Wrap-Up?

Wszelkiej maści podsumowania biją rekordy popularności. Teraz do waszych zestawień będziecie mogli dołożyć także to od PlayStation - Wrap-Up 2022 już dostępny!

Podsumowania roku w najrozmaitszych platformach cieszą się niesłabnącą popularnością. Kiedy Spotify wypuszcza swoje Wrapped internet zalewa fala grafik ze statystykami — każdy chce pokazać z którym artystą spędził najwięcej czasu i który podcast był jego ulubionym. Gracze nie chcą jednak być gorsi — no i tuż po tym jak mogą wygenerować swoje podsumowania mkną to czym prędzej zrobić. Dzisiaj taką możliwość udostępnia swoim użytkownikom Sony. Startuje Wrap-Up 2022!

Wrap-Up 2022 na PlayStation już dostępne. Podsumowanie możesz wygenerować do 13 stycznia!

Od dziś do 13 stycznia włącznie użytkownicy platform PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą na specjalnej stronie wygenerować podsumowanie roku gracza. Widnieć tam będzie zestaw statystyk związanych z ich przygodami — w tym ile trofeów udało się zdobyć, w ile gier zagrali, ile czasu poświęcili konsol PS4 i PS5 w ostatnich miesiącach — a także ile gier pobrali w ramach abonamentu PlayStation Plus, jeśli są jego subskrybentami. Wszystko to podane w przyjaznej dla oka, estetycznej formie graficznej. Jak wygląda w pratyce - możecie podejrzeć poniżej.

Co więcej — wszyscy gracze którzy przeklikają się do końca PlayStation Wrap-Up 2022 mają szansę otrzymać kod na sześć awatarów z Astro Bota, które mają odzwierciedlać zdobyte przez nich w tym roku pucharki. Drobny prezent, ale myślę, że nie zabraknie użytkowników którzy docenią ten gest ze strony Sony.