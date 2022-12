Muzyka na sylwestra: streaming, telewizja czy własna playlista?

Muzyka na sylwestra to temat, który pojawia się podczas przygotowań do każdej noworocznej domówki. Na jaki repertuar się zdecydować? Skąd brać muzykę, by każdemu odpowiadała? Skorzystać ze streamingu, czy samemu ułożyć playlistę? A może wybrać starą, poczciwą telewizję?

Odkąd zdarza mi się uczestniczyć w sylwestrowych imprezach, dobór muzyki zawsze pozostawał problematyczny. O ile raczej nigdy nie było problemu z jedzeniem czy napojami, bo każdy wybiera swoje ulubione, tak muzyka na sylwestra to przyczyna wiecznych nieporozumień. Jedni chcieliby repertuar typowo taneczny i głośny, podczas gdy inni wolą delikatne granie w tle, by skupić się na rozmowie. Każdy ma swoje ulubione utwory, które u innych goszczą na liście tych znienawidzonych. Jak to wszystko pogodzić? Sposobów jest przynajmniej kilka. Można zdecydować się na samodzielne ułożenie składanki, z pomocą zaproszonych gości. Można również zdać się na wybór jednej z gotowych składanych, przygotowanych przez innych użytkowników serwisów streamingowych. Jeśli nie, nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z propozycji oferowanych przez stacje telewizyjne i rozgłośnie radiowe. Tu również imprezowej muzyki nie zabraknie.

Jakieś alternatywy? Jak najbardziej. Istnieje również funkcja automatycznych rekomendacji, dostępna w każdym serwisie streamingowym. Można wybrać piosenkę, z którą rozpoczniemy imprezę, a następnie niech się dzieje wola Sztucznej Inteligencji i jej algorytmów. Rozwiązanie idealne? Niestety, takie nie istnieje. Każda z wymienionych opcji ma spore atuty, ale również duże mankamenty. Skoro tak, na którą z propozycji najlepiej się zdecydować? Właśnie nad tym pochylimy się w niniejszym materiale.

Naturalnie, liczymy również na Wasze wsparcie i inwencję. Z pewnością niektórzy z naszych czytelników dysponują sporym doświadczeniem w organizacji imprez, dlatego już teraz prosimy o pomoc. Dobra muzyka na sylwestra jest bardzo ważna, dlatego podzielcie się w komentarzach tym, jak to robicie, że Wasi goście wracają do siebie zadowoleni.

Muzyka na sylwestra jest tak samo ważna, jak to, co będziemy jedli i pili

Muzyka na sylwestra to problem, który dość trudno rozwiązać

Gdzie leży największy problem z muzyką na sylwestra? Głównie w tym, że mamy często skrajnie różne gusta muzyczne, które trudno ze sobą pogodzić. Owszem, o ile impreza odbywa się w gronie miłośników tego samego stylu muzycznego, znacznie łatwiej ogarnąć to, co powinno przygrywać w tle podczas naszej zabawy. Tyle tylko, że tak zdarza się naprawdę rzadko. Organizator domówki musi zmierzyć się z tym, by każdemu odpowiadało to, co podczas imprezy wydobywa się z głośników. Co jeśli to się nie uda? Łatwo przewidzieć scenariusz. Impreza zmieni się w typowe YouTube party, gdzie ludzie zamiast się bawić skupią się na prezentacji swoich ulubionych utworów muzycznych.

Jako że wolelibyśmy tego uniknąć, poszukamy rozwiązania, które sprawi, że do takiej sytuacji raczej nie dojdzie. Mając na uwadze to, że każdy ma swoje ulubione utwory i własne preferencje, można pokusić się o przygotowanie własnej playlisty. Jak to zrobić? Najlepiej zebrać od wszystkich uczestników imprezy ich indywidualne preferencje, a następnie dodać całość do jednej playlisty i ustawić odtwarzanie w losowej kolejności. Dzięki temu każdy usłyszy swój ulubiony utwór, choć nie wiadomo kiedy to się stanie.

Wady autorskiej playlisty? Niestety jest ich dość sporo. Zacznijmy o tym, że już w trakcie imprezy goście mogą zechcieć posłuchać czegoś innego. Co wtedy? Cała praca na darmo. A skoro o pracy mowa, przygotowanie listy odtwarzania zajmuje przynajmniej kilkadziesiąt minut. W momencie, gdy dopinamy szczegóły sylwestrowego spotkania na ostatni guzik, to bardzo cenny czas.

Choć własna lista nie jest rozwiązaniem optymalnym, zawsze warto mieć pod ręką utwory, które większość zna, lubi i chętnie śpiewa. Dobrze by było pamiętać o tym, by przynajmniej niektóre utwory zgrać do pamięci urządzenia. To bardzo istotne szczególnie wtedy, gdy planujemy korzystać z internetu mobilnego. Około północy sieć może ulec przeciążeniu, przez co słuchanie playlisty zapisanej w serwisie streamingowym może okazać się niezbyt komfortowe.

Sylwester to jedna z najważniejszych imprez w ciągu roku. Dobra muzyka to klucz do dobrej zabawy

A może jednak tradycyjne media?

Co w sytuacji, gdy nie chcemy tracić czasu na przygotowanie własnej składanki, bo najprawdopodobniej i tak ludzie będą chcieli słuchać czegoś innego? Można zupełnie pominąć ten etap przygotowań i zdać się na to, co w danym momencie będzie emitowane w tradycyjnych mediach. Choć mogłoby się wydawać, że już dawno odeszliśmy od radia czy telewizji jako źródła rozrywki, statystyki oglądalności mówią coś zupełnie odmiennego. Z okazji przywitania nowego roku praktycznie wszystkie najpopularniejsze rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne przygotowują okolicznościowe audycje wypełnione muzyką i zabawą.

Jak mówią statystyki, zdecydowanie najwięcej spośród tych, którzy zostają wierni tradycyjnym mediom, decyduje się na spędzenie sylwestra z Telewizją Polską. Każdego roku Sylwester Marzeń w Zakopanem bije kolejne rekordy oglądalności, miażdżąc przy tym konkurencyjne propozycje. Czy warto oglądać sylwestra w telewizji i słuchać muzyki, która tam jest emitowana? Tak, choć tylko w określonym przypadku. Jeśli osobom zgromadzonym na domówce odpowiada właśnie ten repertuar, jaki serwują organizatorzy transmitowanych imprez. Z jednej strony niczego ambitnego tam nie uświadczymy, a disco polo, hity sprzed lat i polski pop to często nie jest coś, czego słuchamy na co dzień. Z drugiej zaś jest to muzyka, przy której wielu z nas lubi się bawić, a przecież w końcu szukamy muzyki do zabawy.

Spędzenie sylwestra przy muzyce z telewizji jest bardzo wygodne, bo nie wymaga absolutnie żadnych przygotowań. Możemy też być spokojni o to, że dzięki temu nie uda nam się przegapić północy, by punktualnie złożyć sobie noworoczne życzenia. Tyle tylko, że nie każdemu odpowiada prezentowany repertuar. Niezbyt interesujące są również przerwy między występami kolejnych gwiazd.

Pokazy fajerwerków powoli przechodzą do historii. Są drogie i nieprzyjazne zwierzętom

Sylwester z muzyką ze streamingu? To może się udać

Jak już wspomnieliśmy, aplikacje do strumieniowego przesyłania muzyki można wykorzystać na różne sposoby. Można sięgnąć po jedną z gotowych składanek, które mogą, ale wcale nie muszą, okazać się całkiem niezłe. Można również zdecydować się na to, by to algorytmy automatycznie dobierały kolejne utwory. Dość ryzykowne, jednak może okazać się skuteczne. Serwis streamingowy ma również ten atut, że nie ma żadnego problemu, by na chwilę zrezygnować z gotowej playlisty i oddać muzykę w ręce gości. Tuż po tym, jak wybrzmią utwory wskazane ręcznie można błyskawicznie powrócić do naszej składanki.

Dlaczego jeszcze warto sięgnąć po serwis streamingowy? Może przydać się zwłaszcza wtedy, gdy my i nasi goście lubimy śpiewać. Cóż, praktycznie na każdej domówce prędzej czy później dochodzi do sytuacji, gdy zgromadzeni goście postanawiają samodzielnie wykonać jeden z popularnych utworów. Co wtedy? Przydatna może okazać się funkcja, która właśnie zadebiutowała w Apple Music, a mianowicie możliwość wyciszenia wokalu, by móc śpiewać zupełnie tak, jak na karaoke. Goście lubią śpiewać? W takim razie to idealna opcja, by uprzyjemnić im czas. Kto wie, może krótka prezentacja możliwości wokalnych skutecznie ubogaci sylwestrową domówkę.

Czy serwis streamingowy jako muzyka na sylwestra ma jakieś wady? Naturalnie. Gotowe playlisty mogą po prostu nie trafić w nasze gusta, podobnie jak to, co po jakimś czasie zaserwuje nam algorytm. Istnieje możliwość, że będziemy musieli już podczas imprezy przejąć kontrolę nad muzyką. Tu również, podobnie jak w przypadku własnej składanki, warto zapisać przynajmniej kilka gotowych list w pamięci urządzenia. Problem z łącznością, zwłaszcza mobilną, może wystąpić w samym środku szampańskiej zabawy.

Udanej zabawy sylwestrowej dla Was wszystkich!

Muzyka na sylwestra tylko na żywo?

Według wielu miłośników dobrej muzyki nic nie zastąpi tej granej na żywo, również podczas sylwestrowego wieczoru. Jeszcze do niedawna można było w łatwy sposób połączyć domówkę z koncertem, decydując się na opuszczenie mieszkania na kilka chwil. Niemal wszystkie miasta w Polsce organizowały imprezy sylwestrowe połączone z koncertami i pokazami fajerwerków. Podczas sylwestra 2022/2023 nie należy jednak nastawiać się na tę formę spędzenia czasu. Pokazy fajerwerków spotykają się z coraz ostrzejszą krytyką, głównie ze strony obrońców zwierząt, a miasta masowo rezygnują z organizacji plenerowych sylwestrów. Dlaczego tak? Decydują tutaj względy finansowe. Drastyczny wzrost kosztów mediów sprawia, że lokalna administracja woli odstąpić od organizacji rozrywki, by przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób pieniądze na inne cele.

Cóż, jeśli sylwester z muzyką na żywo, to tylko w restauracji. My jednak skupiliśmy się na domówkach, dlatego ten wątek pomińmy.

A jak tam Wasze plany sylwestrowe? Jaka muzyka na sylwestra będzie przygrywała u Was? Koniecznie dajcie znać, a my już teraz życzymy udanej zabawy do białego rana.