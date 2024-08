Spotify świętuje sukces. Utarł nosa gigantowi

Spotify poinformowało, że Apple zaakceptowało aktualizację aplikacji, w której od teraz mogą pojawiać się informacje na temat poszczególnych planów i cen. To zmiana, jaką na amerykańskim gigancie wymusiły przepisy wynikające z Aktu o usługach cyfrowych. Choć jeszcze kilka miesięcy temu Apple odrzuciło starania Spotify, które już wcześniej chciało wprowadzić taką możliwość, teraz okazało się, że jest to możliwe. Szwedzi mówią o sukcesie – niewielkim, ale zawsze.

Użytkownicy iPhone'ów w UE mogą teraz zobaczyć informacje o cenach Spotify w aplikacji oraz informację, że mogą przejść do naszej strony internetowej, aby bezpośrednio zakupić wybrane plany. A to oznacza, że mogą zapoznać się z promocyjnymi cenami, które obowiązują z okazji zbliżającego się końca lata. Będą również mogli w końcu zobaczyć, ile kosztuje wybrany przez nich plan Premium po zakończeniu promocji. Konsumenci korzystający z innych systemów operacyjnych, takich jak Android, będą nadal widzieć informacje o promocjach i cenach, tak jak zawsze.

Informacje o dostępnych planach dla zalogowanych użytkowników znajdują się w zakładce Profil (ikona w lewym górnym rogu) > Ustawienia i prywatność > Konto > Sprawdź dostępne plany.

Spotify odnosi sukces w starciu z Apple. Jednak o końcu sporu mówić nie można

Choć Spotify może teraz informować o cenach i promocjach w swojej aplikacji na iOS, użytkownicy wciąż nie mogą wygodnie kupować w niej planów. Najpopularniejsza platforma muzyczna zrezygnowała kilka lat temu z płatności w aplikacji, gdyż nie chce dzielić z amerykańskim gigantem tzw. Apple Tax. Firma pobiera od każdej sprzedaży prowizję i na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie słyszeliśmy, że to zwyczajny skok na kasę i działanie ograniczające możliwość zarabiania pieniędzy przez mniejszych graczy.

Apple tłumaczy to koniecznością utrzymania infrastruktury, Spotify chciałoby, by wszystko trafiało na ich konta. Spór trwa od lat i końca nie widać – choć postęp jest. Co prawda Apple oferuje teraz możliwość przekierowywania do zewnętrznych płatności, przynajmniej w Unii Europejskiej, jednak jest to związane z dodatkowymi utrudnieniami nakładanymi na deweloperów. Spotify nie chce się ugiąć mówiąc wprost, że działania Apple są sprzeczne z przepisami wynikającymi z Aktu o usługach cyfrowych i czeka na kolejne działania Komisji Europejskiej, które mogą wymusić na Amerykanach kolejne zmiany w regulaminach.