Garmin wprowadza jedną, ale za to bardzo istotną zmianę w swoim sklepie z aplikacjami. Wygląda na to, że wreszcie zaczął zauważać potencjał Connect IQ Store co dobrze wróży liczbie dostępnych aplikacji na zegarkach tego producenta.

Garmin Pay w Connect IQ Store

Garmina z pewnością można zaliczyć do czołówki jeśli chodzi o zegarki sportowe, ale ostatnio również w kwestii urządzeń bardziej smart. Niestety ich sklep Connect IQ Store wygląda jak produkt nawet nie z poprzedniej dekady, ale pewnie nawet poprzedniego wieku. Niesie to ze sobą sporo ograniczeń, bo do tej pory deweloperzy mieli raczej utrudnione monetyzowanie swoich aplikacji. Zazwyczaj trzeba było płacić dodatkową opłatę za wersję "premium" bezpośrednio do dewelopera, w takiej formie płatności jaką on udostępnia. Nie jest to najwygodniejsza metoda płatności, co zniechęca do zakupów użytkowników i sprawia, że społeczność tworząca aplikacje i tarcze do zegarków nie jest zbyt duża.

Garmin zamierza chyba jednak zacząć mocniej konkurować z Apple i Google, bo ogłosił wczoraj, że wreszcie wprowadzi do swojego sklepu wygodną formę płatności. Od teraz można płacić za aplikacje premium przy pomocy usługi Garmin Pay, która jest zintegrowana praktycznie z każdym zegarkiem tego producenta. To spore ułatwienie dla wszystkich i jaskółka, która może sprawić, że na Garminach pojawi się znacznie więcej przydatnych aplikacji. Możliwości są całkiem spore, co pokazało już Apple czy Google. Garmin w ostatnich latach coraz mocniej wchodzi w segment smart ze swoimi dużymi wyświetlaczami AMOLED w zegarkach, więc najwyższa pora aby ten potencjał sprzętowy wykorzystać.

Duży pakiet nowych tarcz do zegarków

Korzystając z faktu wprowadzenia nowej formy płatności w sklepie Connect IQ, Garmin wprowadził też do oferty szereg nowych tarcz firmowanych logo takich firm jak Disney, Porsche czy TaylorMade. Od dzisiaj w sklepie mamy zatem między innymi tarcze z Grogiem z uniwersum Star Wars, Myszkę Micki z Disneya czy Iron Mana z Marvela. Niestety nie są to tanie tarcze, bo ich cena w polskiej wersji sklepu została ustalona na 25,99 zł (w USA jest to 4,99 USD). Jestem jednak przekonany, że za kilka tygodni w ofercie pojawi się znacznie więcej tarcz, również od prywatnych twórców, co dobrze wróży całej ofercie.

Przy okazji warto też pewnie wspomnieć, że sklepie pojawiła się aplikacja GoPro pozwalająca na sterowanie kamerami tego producenta, a w Connect IQ można też znaleźć takie apki jak Spotify, YouTube Music czy Komoot.

źródło: Garmin