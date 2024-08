Spotify w ostatnim czasie nie ma najlepszej prasy jeśli chodzi o swoich subskrybentów. Wprowadzenie zapowiedzianego oficjalnie kilka lat temu planu HiFi przedłuża się w nieskończoność. Do tego już teraz wiadomo, że nie będzie on należał do tanich — i cena może być jednym z elementów, który nawet najwierniejszych fanów platformy pchną w stronę konkurencji.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, gdyż od kilku lat kontrowersyjną kwestią związaną z platformą była... konieczność wnoszenia opłaty za dostęp do tekstów piosenek. Kuriozalne? Być może, ale to miał być jeden z przywilejów użytkowników, którzy zdecydowali się na płatny dostęp do platformy. Teraz, jak twierdzą przedstawiciele platformy w rozmowie z redakcją Endgadget, ma się to zmienić.

Nie trzeba już będzie płacić za dostęp do tekstów piosenek w Spotify

Mimo że teksty piosenek przez wiele lat dostępne były dla każdego — w ubiegłym roku firma zmieniła podejście do tematu i postanowiła udostępniać je wyłącznie tym, którzy płacą za dostęp do ich usług. Ale nie trwało to długo - bo najwyraźniej w siedzibie platformy zrozumieli, że nie ma to większego wpływu na to, kto zdecyduje się podpiąć kartę płatniczą i co miesiąc wysyłać im tych kilkadziesiąt złotych. To brak, który bardziej niż doskwiera... raczej śmieszy i żenuje. Dlatego miło widzieć, że użytkownicy korzystający z darmowej wersji platformy, po blisko roku wciąż odzyskają dostęp do tekstów piosenek bezpośrednio w Spotify.

Lepiej późno niż później... albo nawet wcale. Zmiany mają wejść w życie w ciągu najbliższych kilku tygodni.