Blisko 2,5 roku od pierwszej zapowiedzi i w końcu pierwsze konkrety

Luty 2021 roku — to właśnie wtedy pierwszy raz oficjalnie poruszono temat HiFi audio w Spotify. Szwedzka platforma już od długiego czasu obiecuje lepszą jakość dźwięku, zresztą miała ona zostać wprowadzona już wiele razy, a do dziś nie wydarzyło się absolutnie nic w tej kwestii — przez co Spotify HiFi stało się już pewnego rodzaju legendą i powodem frustracji użytkowników. Mimo tego, wyniki firmy pokazują, że nawet lepsza jakość u konkurencji nie powoduje tego, że ludzie odchodzą od głównego sponsora FC Barcelony.

Teraz jednak przyszedł czas na pierwsze konkrety — i Bloomberg przedstawia dokładniejsze informacje, które przy okazji sugerują, że wyczekiwane HiFi wkrótce wreszcie może stać się prawdą.

Spotify Supremium — nowy plan ma pojawić się jeszcze w tym roku

Według Bloomberga, plan Supremium na Spotify z bezstratnym przesyłem audio może pojawić się jeszcze w tym roku — lecz co ciekawe, najpierw ma być on dostępny poza Stanami Zjednoczonymi, więc istnieje cień szansy, że będziemy mieli do niego dostęp jako jedni z pierwszych. Zagadką pozostaje jednak cena tego abonamentu, szczególnie po tym, jak Amazon Music i Apple Music wprowadziły HiFi w swoim podstawowym planie. Ten u konkurencji jest większy niż u Spotify — Amazon i Apple życzą sobie 10,99 USD, kiedy Spotify Premium w dolarach kosztuje 9,99 — jednak jak na lepszą jakość audio jest to mała różnica.

Szwedzka platforma w zeszłym roku delikatnie zajawiała, jakoby dostęp do HiFi miał kosztować 19,99 USD. Spotify chce jednak to usprawiedliwić, dodając dostęp do audiobooków w zwykłym planie Premium — a właściwie danej ilości godzin dla audiobooków, gdyż całe książki można kupić osobno. Niewykluczone więc, że plan Supremium pozwoli na nielimitowane słuchanie audiobooków lub po prostu zaoferuje więcej godzin. Spotify stoi jednak przed sporym dylematem — zresztą, jak podaje Bloomberg, po wprowadzeniu HiFi przez Apple i Amazon, Spotify postanowiło wstrzymać na jakiś czas swoje plany z tym związane.

Firma nie ukrywa, że plan Supremium ma być opłacalny z perspektywy samej firmy, więc te 19,99 USD wydaje się dość prawdopodobne. W takiej czy innej cenie — to już najwyższa pora, żeby HiFi było dostępne dla użytkowników Spotify. Firma odmówiła komentarza Bloombergowi; kiedy jednak pojawi się oficjalne stanowisko Spotify, z pewnością Was o tym poinformujemy.

