Nowy plan Spotify który ma zapewnić lepszą jakość muzyki to rzecz, o której słyszymy od dawna. Od dawna też nic się w temacie nie dzieje — po drodze pojawiło się sporo plotek, że plany streamingowego giganta zostały zepsute przez Apple. Dlaczego? Ekipa z Cupertino dodała opcję słuchania wysokiej jakości muzyki w ramach ich usługi bez dodatkowych opłat w 2021, za nią podążył Amazon Music który także bez zwiększania kosztów udostępnił materiały HQ swoim subskrybentom. Od dawna jednak wiadomo, że plan Spotify HiFi miałby być dodatkowo płatny. Nie brakowało więc głosów, że Spotify obawiając się tego starcia wycofa się rakiem. Ale nic z tych rzeczy!

Spotify wciąż pracuje nad nowym planem oferującym wyższą jakość

Według przedstawiciela firmy, Spotify w pocie czoła pracuje nad wysokojakościowym planem. Kiedy ten jednak miałby trafić w ręce użytkowników - tego nie wie nikt. Prace nad Spotify HiFi mają wciąż się toczyć, jednak przedstawiciele firmy nie zdradzają kiedy możemy spodziewać się finalnej wersji projektu. W międzyczasie The Verge informuje, że pracownicy firmy mieliby mieć dostęp do takich opcji już od ponad roku, a wewnętrzne testy trwają w pocie czoła.

"Zapowiedzieliśmy to, ale potem branża zmieniła się z wielu powodów. Zamierzamy to zrobić, ale zrobimy to w sposób, w którym ma to sens dla nas i dla naszych słuchaczy. Branża się zmieniła i musieliśmy się dostosować".

Przedstawiciel Spotify podczas wywiadu wypytywany bardziej o jakie zmiany chodzi — nie chciał wdawać się w szczegóły. Można więc jedynie domniemywać że może chodzić o koszta i to, jak sprawę rozegrała konkurencję. Pewności że o to chodzi nie mamy jednak absolutnie żadnej. No cóż — Spotify może i nie oferuje muzyki w wysokiej jakości, ale nowy interfejs przywodzący na myśl TikToka już tak...