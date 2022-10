Zapłacilibyście dwukrotnie więcej za lepszą jakość na Spotify?

Spotify HiFi, bo tak ma nazywać się zapowiedziany na początku ubiegłego roku bezstratny plan w najpopularniejszej usłudze streamingowej świata, to temat rzeka. Z jednej strony firma oficjalnie zapowiedziała pracę nad taką usługą. Z drugiej jednak od wielu miesięcy nic się w temacie nie zmienia, a grono użytkowników wypatrujących wysokiej jakości na platformie przebiera nogami, nie mogąc się już doczekać. Na początku roku wspominałem, że nie wiadomo kiedy ten plan w ogóle się pojawi — ale teraz pojawiła się nadzieja, że coś się nareszcie w temacie ruszy. Spotify przeprowadza ankietę, w której zadaje byłym subskrybentom pytania o to, czy zdecydowaliby się na powrót gdyby...

Spotify Platinum. Nadchodzi najdroższy plan Spotify w historii?

No właśnie, na Reddit pojawił się wątek. w którym jeden z byłych subskrybentów Spotify udostępnił zrzuty ekranu z ankiety, w której włodarze platformy pytają czy zdecydowałby się na powrót w ich ramiona po dodaniu nowego planu. Planu Platinum, który zaoferuje cały zestaw nowych, dotychczas niedostępnych, opcji. Najważniejszą z nowości jest, oczywiście, wyższa jakość muzyki — ale jak wynika z udostępnionego zrzutu ekranu, miałoby być tego więcej. Kalibracja słuchawek, studyjne brzmienie, playlista i biblioteka w wersji pro (cokolwiek miałoby to znaczyć), a także mniej reklam w podcastach produkowanych przez Spotify. W jednym z wariantów ankiety były też informacje o audiobookach. To żadna tajemnica, że od kilku tygodni na platformie poza subskrypcją otwierającą nam bramę do tysięcy piosenek, jest także opcja osobnego zakupu produktów wewnątrz aplikacji. Nie jest zatem wykluczone, że subskrybenci planu Platinum mieliby dostęp także i do nich — jeżeli nie całej bazy, to chociaż kilku pozycji w skali miesiąca.

Brzmi fajnie, ale ta cena...

Z udostępnionego zrzutu ekranu wynika, że Spotify Platinum miałoby być dwukrotnie droższe niż obecny plan Solo. Ten w Stanach Zjednoczonych kosztuje 9,99 dolarów — zas Platinum wyceniony miałby zostać na 19,99 dolarów. I patrząc na polskie stawki — analogicznie — skoro Spotify Premium kosztuje 19,99 złotych miesięcznie, to za Platinum trzeba byłoby zapłacić blisko 40 złotych. Nie mam wątpliwości co do tego, że znajdą się użytkownicy, którzy zdecydują się ponieść takie koszta za dodatkowe bonusy i muzykę wyższej jakości. Jednak w kwestii samej jakości... no wypada to o tyle słabo, że Apple Music (tak, to samo Apple Music które ma FATALNE aplikacje) dodało muzykę wyższej jakości bez wprowadzania dodatkowego planu. Po prostu użytkownicy mają więcej opcji i mogą samodzielnie zadecydować która ich interesuje, ale nie muszą płacić ani grosza więcej.

Trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym dotychczasowi użytkownicy planów Premium czy duetów (24,99 zł za dwa konta) tłumnie rzucą się na dwukrotnie wyższy plan. No chyba, że też będą rozmaite promocje związane z dostępem do niego - to może sporo zmienić. Ale w świecie, gdzie większość użytkowników korzysta ze stosunkowo niedrogich słuchawek bezprzewodowych, pewnie i tak lwia część nie odczuje większej różnicy...

