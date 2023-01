Lepsza jakość muzyki? A komu to potrzebne? Spotify bije rekord ilości subskrybentów Premium

Lepszej jakości nie ma… są za to wzrosty subskrybentów

Szwedzka platforma już od długiego czasu obiecuje lepszą jakość dźwięku, a Spotify HiFi stało się już pewnego rodzaju legendą. Wyniki finansowe jednak mówią same za siebie — nie ma niestety powodu do obaw, gdyż subskrybenci Premium nie odchodzą do konkurencji.

Źródło: Unsplash @_reettalreja_

Jak się okazuje, Spotify jest pierwszą platformą streamującą muzykę w historii, która przebiła barierę 200 milionów subskrybentów. Dokładna liczba na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 205 milionów użytkowników, co przekłada się na wzrost rok do roku w wysokości aż 14 procent.

To nie jedyny sukces Spotify. Ilość aktywnych użytkowników również poszybowała w górę, osiągając wynik 489 milionów, co oznacza wzrost o 20 procent względem 2021 roku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samo Spotify w swoich przewidywaniach nie było tak optymistyczne — zakładano bowiem, że subskrybentów Premium będzie 202 mln i łącznie 479 mln aktywnych użytkowników.

Źródło: Depositphotos

Informacja o doskonałych wynikach pojawia się chwilę po sporych zwolnieniach w Spotify

Co jednak ciekawe, informacje o świetnych wynikach z ostatniego kwartału zeszłego roku pojawiają się blisko tydzień po tym, kiedy szwedzka firma ogłosiła, że zwalnia 6 procent wszystkich swoich pracowników. Masowe zwolnienia w branży to jednak coś, co niestety zdarza się coraz częściej, o czym więcej pisałem w tym artykule.

Źródło: Unsplash @alexbemore

Spotify co prawda mimo pobicia nowych rekordów odnotowało w tym kwartale stratę w wysokości 231 milionów euro, co jednak nie jest szczególnym zaskoczeniem — szwedzka platforma przewidywała stratę w wysokości 300 milionów euro, a poza tym zawsze firma stawiała bardziej na wzrost liczby użytkowników niż na kwartalny zysk. Średni przychód na abonenta Premium wynosi obecnie 4,55 euro (wzrost o 3 procent rok do roku), co jest mniejszym wynikiem w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 — wtedy wynosił on 4,63 euro.