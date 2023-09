Huawei Watch 4 Pro - recenzja. Przede wszystkim szykowny i elegancki

Każdy posiadacz Huawei Watch 4 Pro z dumą założy go na formalne spotkania i imprezy, zaś na co dzień doceni jego uniwersalność i wszechstronność. Czy ten smartwatch ma w ogóle jakieś wady?

Rynek smartwatch rozwinął się na tyle, że użytkownicy mają niesamowicie szeroki wybór pomiędzy znakomitymi urządzeniami. Spoglądając na Huawei Watch 4 Pro można go nawet pomylić z typowym czasomierzem z górnej półki, ponieważ wykonana z tytanu koperta, wypukłe szkło nad ekranem i skórzany pasek/tytanowa bransoleta oszukają każdego. O ambicjach producenta przekonamy się zakładając go na nadgarstek, bo masa na poziomie 48 g oznacza, że nie zapomnimy o jego obecności na ręce. Wewnątrz sprzętu znalazło się wszystko, co może nam się przydać podczas zwykłego dnia, ale także podczas wymagających wyjazdów.

Huawei Watch 4 Pro - recenzja

Ekran posiada rozdzielczość 466x466 pikseli, a że jest to AMOLED, to nie będziemy musieli martwić się o jasność wyświetlacza w słoneczny dzień. Wszystko pozostaje czytelne nawet wtedy - od godziny, przez treść powiadomień, a na szczegółach w mapach kończąc (działają niezależnie od smartfona). Rozmiar ekranu do 1,5 cala, jest wsparcie dla niskiej częstotliwości odświeżania (1 Hz) oraz tryb always-on-display. Został on pokryty wypukłym szkłem szafirowym, które wygląda na naprawdę solidne, ale nie odważyłem się zweryfikować deklaracji producenta, co do jego wytrzymałości. W odróżnieniu od wielu innych modeli, gdzie ramka chroni ekran i szkło przed uderzeniami, tutaj są one narażone na bezpośrednie uderzenie, więc mimo wszystko obchodziłbym się nieco delikatniej. Tym bardziej, że takiego zegarka w żadne etui nie schowamy (posiadacze Apple Watchy wiedzą o czym mówię). Macie ochotę popływać z Huawei Watch 4 Pro? Wodoodporność na poziomie 5 ATM powinna wystarczyć ;)

Nawigacja po interfejsie za pomocą dotyku oraz przycisków po bokach jest szybka, bezproblemowa i intuicyjna. Dwa przyciski funkcyjne plus korona obsługująca haptykę powodują, że z zegarka korzysta się niezwykle przyjemnie. Naprawdę trudno tu cokolwiek zarzucić Huaweiowi, a posiadacze smartfonów tego producenta będą się czuć jak w domu. Zegarek posiada oczywiście mikrofon i głośnik, więc dźwięki powiadomień czy rozmowy głosowe to dla niego żadne wyzwanie.

Lista obsługiwanych systemów łączności obejmuje GPS, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi oraz eSIM. To komplet, nie wciśniemy w smartwatcha na razie nic więcej, chyba że ktoś spróbuje wyposażyć go w łączność satelitarną. Warto jednak dodać, że obecność NFC nie oznacza systemu płatności zbliżeniowych, co jednak sprawia, że produkt Huawei pozostaje kroczek w tyle za konkurencją. W kontekście zdrowia, producent wyposażył zegarek we wszystkie najpopularniejsze systemy i rozwiązania.

Huawei Watch 4 Pro - mierzenie aktywności

Do naszej dyspozycji są: analiza snu, saturacji krwi, stresu, temperatury skóry, pulsometr, wykrywanie sztywności tętnic, EKG. Skuteczności przedostatniej funkcji nie potwierdzę, ale pozostałe parametry udało mi się zmierzyć i wszystko działało zgodnie z przewidywaniami. Czy pomiary są dokładne? Są na tyle precyzyjne, na ile to możliwe z poziomu zegarka, a nie sprzętu medycznego, więc są to wyniki bardziej orientacyjne. Mimo to, mogą one komuś pomóc w diagnozie choroby czy występujących nieprawidłowości, więc dosyć regularne pomiary są jak najbardziej wskazane. Tym bardziej, że duża część z nich odbywa się automatyczne wedle harmonogramu. W samej aplikacji Zdrowie znaleźć można wskazówki, podpowiedzi i dokładne podsumowania naszych treningów. Ze wszystkimi aktywnościami radził sobie nad wyraz dobrze, choć odnotowałem przybywające kroki, mimo że część czasu siedziałem nieruchomo w aucie czy przy biurku. Lista wspieranych przez zegarek aktywności wynosi ponad 100, więc raczej znajdziecie tam wszystko, czego potrzebujecie.

Huawei Watch 4 Pro - czas pracy na baterii

To, co jest największą bolączką sporej liczby urządzeń, Huweiowi udało przekuć się w zaletę. Mowa oczywiście o czasie pracy na baterii, który wynosi nawet do kilku dni. Jeśli nagminnie nie korzystacie z GPS-a czy eSIM-a, 4 dni to czas, przez który nie będziecie zwracać uwagi na ładowarkę do zegarka. Jeżeli wybierzecie tryb Ultra Bateria, to zapomnicie o niej nawet na 3 tygodnie, ale wtedy Huawei Watch 4 Pro odcina się od Internetu, powiadomień i innych dodatkowych funkcji, uruchamiając też prostsze tarcze. System operacyjny działa w tym trybie zupełnie inaczej, co da się od razu zauważyć, ponieważ przywrócenie w pełni sprawnej platformy zajmuje zegarkowi około minuty. Pojemność akumulatora to 780 mAh i naładujemy go w 90 minut bezprzewodowo, dzięki dołączonej do zestawu ładowarce. Niesamowicie obciążającą akumulator funkcją jest oczywiście zawsze aktywny ekran, który skraca czas działania do dwóch. Większość osób zapewne z niego zrezygnuje, dla mnie zegarek po prostu musi zawsze pokazywać czas i datę, więc byłem gotowy na takie "poświęcenie".

Obecność eSIM oznacza, że w zegarku możemy umieścić cyfrowy duplikat karty z tym samym numerem lub zupełnie nową, by móc korzystać z niego niezależnie od smartfona. Oczywiście pierwszy wariant jest bardziej przydatny, ze względu na opcję klonowania powiadomień, wiadomości i połączeń z telefonu, dzięki czemu smartwatch może być jedynym urządzeniem z jakim udamy się na trening czy spacer. Wtedy też okaże się, że system Huaweia zaskakująco dobrze radzi sobie z większością codziennych spraw, choć nietrudno natrafić na pewne problemy, jak brak możliwości odpowiadania na wiadomości we wszystkich komunikatorach. Takie typowe jak WhatsApp czy Messenger działają, Discord już niestety nie.

Huawei Watch 4 Pro - obsługa głosowa

Jeśli nie będziecie zainteresowani używaniem dotykowego ekranu czy przycisków z koroną, to możecie sięgnąć po pomoc asystentki głosowej Celia. Rozumie język polski i wykona podstawowe zadania za nas, jak budzik czy wybranie numeru. Nie sprawdzi wszystkich informacji online, jak Asystent Google, ale ku mojemu zaskoczeniu działa naprawdę sprawnie i skutecznie, więc podejrzewam, że osoby, które nie mają oporów mówić do zegarka niezależnie od okoliczności, będą korzystać ze wsparcia Celii częściej, niż się spodziewają.

Pytanie, czy nowy Huawei Watch 4 Pro przebija poprzednika. Pod wieloma względami rzeczywiście Huawei wykazał się dużą inicjatywą i dostarczył klientom zegarek niemal doskonały. Wygląda po prostu świetnie, jest wytrzymały, nie musimy go często ładować, oferuje ogrom funkcji i może działać niezależnie od smartfona. Cóż z tego, skoro w dalszym ciągu część funkcji jest zarezerwowana dla urządzeń z Wear OS czy watchOS, jak muzyka offline w najpopularniejszej usłudze świata, czyli Spotify, niezależne aplikacje firm trzecich czy płatności zbliżeniowe. Takie braki przy takiej cenie, będą dla niektórych niewybaczalne.

Huawei Watch 4 Pro - dla kogo?

Powiedzmy sobie szczerze: to nie jest smartwatch dla posiadaczy iPhonea'a, mimo, że urządzenia można sparować i część funkcji będzie działać naprawdę dobrze. Czy ograniczona współpraca z Androidem wystarczy w codziennym użytku? Części osób na pewno, ale najbardziej wymagający użytkownicy będą musieli zmienić telefon na Huaweia z HMS, co zagwarantuje najlepszą kompatybilność wszystkich rozwiązań. Sprzętowo Huawei Watch 4 Pro jest znakomity, a większość funkcji i aplikacji działa świetnie. Problemem jest podwórko Huaweia, na którym nie wszyscy mają ochotę się bawić.

Dostępne warianty:

Huawei Watch 4 Pro Elite (tytanowa bransoleta): 2799 zł.

Huawei Watch 4 Pro Classic (skórzany pasek brązowy): 2399 zł.

Huawei Watch 4 Pro Blue Edition (kompozytowy pasek niebieski): 2399 zł.

Huawei Watch 4 Pro - wady i zalety