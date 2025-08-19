Kolejny europejski kosmodrom. Nie zgadniesz, gdzie powstaje

Portugalia przyznała pierwszą w historii kraju licencję na prowadzenie kosmodromu, który powstanie na wyspie Santa Maria w Azorach. Inwestycja ma wzmocnić pozycję państwa w europejskim sektorze kosmicznym, a pierwsze loty suborbitalne mogą odbyć się już w 2026 roku.

Portugalia zrobiła kolejny krok w stronę dołączenia do grona europejskich liderów sektora kosmicznego. Portugalska Agencja Kosmiczna ogłosiła przyznanie pierwszej w historii kraju licencji na prowadzenie kosmodromu. Uprawnienia otrzymało konsorcjum Portuguese Atlantic Spaceport Consortium (ASC), które będzie odpowiadać za działalność nowego centrum startowego na wyspie Santa Maria w archipelagu Azorów.

Reklama

Portugalia mierzy wysoko. Zbudują własny kosmodrom

Warto zaznaczyć, że licencja, ważna przez pięć lat, dotyczy wyłącznie funkcjonowania infrastruktury w miejscowości Malbusca. Sama zgoda na starty rakiet będzie wymagała dodatkowych zezwoleń oraz szczegółowych analiz bezpieczeństwa i raportów środowiskowych dla każdej misji. Proces licencyjny prowadzono w ścisłej współpracy z ANACOM, czyli krajowym organem regulacyjnym, odpowiedzialnym za wydawanie zezwoleń w sektorze kosmicznym.

Nowe centrum ma odegrać kluczową rolę w realizacji strategii Portugal Space 2030, której celem jest umocnienie pozycji kraju jako europejskiej platformy dostępu do przestrzeni kosmicznej. Szczególne znaczenie ma tutaj lokalizacja, gdyż Azory leżą na Atlantyku, około 1400 kilometrów od Lizbony, i dzięki swojemu położeniu mogą stanowić strategiczny punkt dla startów i lądowań misji orbitalnych.

Jak poinformował Ricardo Conde, prezes Portugalskiej Agencji Kosmicznej, uzyskanie pierwszej licencji potwierdza, że Portugalia dysponuje przejrzystym i zgodnym z międzynarodowymi standardami systemem prawnym, umożliwiającym organizację tego typu przedsięwzięć. W ocenie Conde, budowa kosmodromu to nie tylko kwestia prestiżu, lecz także szansa na włączenie kraju w nową europejską gospodarkę kosmiczną. Pierwsze loty suborbitalne z Santa Maria mogłyby odbyć się już w 2026 roku.

Projekt portugalskiego kosmodromu wpisuje się w szerszy trend powstawania nowych europejskich portów kosmicznych. Podobne ośrodki rozwijane są m.in. w Szkocji (SaxaVord), Norwegii (Andøya Spaceport) oraz w północnej Szwecji (Esrange).

Grafika: Atlantic Space Consortium