Plus dopieszcza swoją najlepszą ofertę. Skorzysta więcej osób

Masz firmę i potrzebujesz jednocześnie dostępu do wielu usług? Sprawdź nową ofertę Plusa, gdzie możesz łączyć wybrane usługi, by finalnie zapłacić mniej!
W świecie, w którym tempo zmian technologicznych przyspiesza z każdym rokiem, a konkurencja na rynku nie śpi, przedsiębiorcy muszą sięgać po rozwiązania, które zapewnią im przewagę i stabilność działania. Stały dostęp do internetu, niezawodna komunikacja mobilna czy możliwość korzystania z dodatkowych usług cyfrowych to dziś fundamenty funkcjonowania nowoczesnych firm.
Plus wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wprowadzając nową propozycję dla sektora B2B. Mowa tu o rozszerzonej ofercie usług łączonych, która pozwala przedsiębiorcom na prostsze zarządzanie, atrakcyjne ceny i wygodę korzystania z nawet kilkunastu usług u jednego operatora.
Łączenie usług to podstawa w 2025 roku
Prowadzenie działalności gospodarczej w 2025 roku to już nie tylko dobra strategia, innowacyjny produkt czy sprawna obsługa klienta. To także, a może przede wszystkim, dostęp do odpowiednich narzędzi technologicznych. Firmy, niezależnie od branży i wielkości, coraz częściej muszą korzystać z wielu kanałów komunikacji, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych, oraz z rozwiązań wspierających pracę zdalną, czy wideokonferencje.
Problem w tym, że kupowanie każdej usługi oddzielnie u różnych dostawców bywa kosztowne i mało wygodne. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania, które umożliwiają połączenie wielu usług. Plus, rozumiejąc ten trend, udostępnił swoją ofertę usług łączonych również dla klientów biznesowych.
Wygodne abonamenty S, M lub L — dostosuj do własnych potrzeb
Podstawą nowej propozycji Plusa dla Firm jest przejrzysty system trzech abonamentów – S, M i L – które różnią się zakresem i możliwościami. Dzięki temu przedsiębiorca może wybrać wariant najlepiej pasujący do specyfiki jego działalności.
Wariant S sprawdzi się w przypadku mniejszych firm lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie potrzebują ogromnych pakietów danych, ale oczekują szybkiego połączenia.
Wariant M to uniwersalny wybór dla większości firm, ze względu na to, że daje możliwość połączenia dwóch usług za 80 zł/mies.+ VAT (po rabatach), a każda kolejna usługa kosztuje tylko 30 zł/mies.+ VAT (po rabatach). Co więcej, za 30 zł/mies.+ VAT można rozszerzyć wszystkie wybrane usługi z M do L, co oznacza m.in. szybszy światłowód do 1 Gb/s oraz nielimitowany dostęp do internetu mobilnego.
Wariant L to rozwiązanie dla najbardziej wymagających biznesów, czyli pełna swoboda w korzystaniu z internetu, brak limitów w abonamencie komórkowym czy mobilnym oraz maksymalna prędkość światłowodu.
Zasady łączenia kluczowych usług
Nowa oferta Plus dla Firm opiera się na prostym i przejrzystym mechanizmie, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał wielu usług w jednym miejscu. Poza wspomnianymi cenami dla wariantu M, przedsiębiorcy mają również możliwość skorzystania z dodatkowych opcji rozrywkowych – za 24,39 zł/mies.+ VAT otrzymują dostęp do dwóch wybranych serwisów streamingowych spośród pięciu (Disney+, SkyShowtime, Max, Polsat Box Go Sport, Polsat Box Go Premium), a za 48,78 zł/mies.+ VAT – do czterech z nich.
Jednym z największych atutów oferty Plusa dla Firm jest możliwość połączenia aż do 21 usług w ramach jednego przedsiębiorstwa (na jeden NIP). To oznacza:
- abonament komórkowy – maksymalnie 10 ofert,
- ultraszybki światłowód – maksymalnie 1 oferta,
- elastyczny internet 5G/LTE – maksymalnie 10 ofert.
Dzięki temu firmy mogą korzystać z jednego, spójnego systemu rozliczeń. W praktyce przekłada się to na pełną kontrolę nad kosztami, uproszczoną obsługę oraz dostęp do atrakcyjnych rabatów, które w przypadku wielu oddzielnych umów byłyby trudne do uzyskania.
Rozwiązanie, jakie każdy klient biznesowy powinien rozważyć
Łączenie wielu usług u jednego operatora to nie tylko kwestia finansów, choć korzyści wynikające z łączenia usług są tu bardzo wyraźne. To również wygoda i przejrzystość poprzez połączenie takich czynników, jak jeden punkt kontaktu, jeden panel obsługi. Przedsiębiorca nie musi już żonglować numerami infolinii, terminami płatności i różnymi systemami logowania. Wszystko jest w jednym miejscu, co znacząco przyspiesza codzienne działania.
W dodatku oferta Plusa jest elastyczna, gdyż przedsiębiorca może łatwo dobrać kolejne usługi, gdy rozwija firmę. W połączeniu z nielimitowanym internetem w najwyższym abonamencie oraz dostępem do nowoczesnych technologii, takich jak 5G czy ultraszybki światłowód, otrzymujemy rozwiązanie, które realnie wspiera rozwój biznesu.
Materiał sponsorowany powstały na zlecenie marki Plus.
