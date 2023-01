Strategia Apple, żeby zamknąć użytkowników wewnątrz kompletnego ekosystemu produktów i usług przynosi producentowi kolosalne zyski. Jednocześnie jednak to sprawia, że firma ma naprawdę wielu konkurentów tak naprawdę w każdym segmencie rynku. Dodatkowej oliwy do ognia dolewa fakt, że firma kontroluje nie tylko software, ale też oprogramowanie i sposób jego dystrybucji. Nie dziwne więc, że chce, by na sprzętach Apple ludzie używali oprogramowania Apple kupionego, zgadliście, w sklepie Apple. W dzisiejszych czasach jest to po prostu przepis na to, by zostać pozwanym za praktyki monopolistyczne względem innych firm. I tak też się stało - Spotify połączyło siły z innymi podmiotami i napisało w tej sprawie list do Komisji Europejskiej.

O co Spotify oskarża Apple? Oczywiście o nieuczciwą konkurencję

Spotify tym razem połączyło swoje siły z kilkoma innymi instytucjami, by wspólnie uderzyć w amerykańskiego producenta. Należą do nich Basecamp, Deezer, Proton, Schibsted, Europejska Rada Wydawców (EPC), France Digitale i News Media Europe. Wysłali oni list do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager. W jego treści mocno naciskają na to, by Unia dokończyła dochodzenie w sprawie praktyk monopolistycznych Apple w sposobie, w jaki firma dystrybuuje aplikacje. Grupa twierdzi, że Apple utrudnia im prowadzenie biznesu, poprzez politykę platformy i zmiany w regulaminie świadczenia usług.

Wśród zarzutów wysuwanych w stronę Apple jest łączenie Apple Store z systemem płatności Apple, co utrudnia projektowanie aplikacji developerom, ograniczanie twórcom dostępu do danych użytkowników oraz zmienianie zasad i reguł App Store według własnego widzimisie. Wcześniej już Unia Europejska uznała, że obowiązkowa implementacja systemu płatności Apple nie jest uczciwa w przypadku aplikacji muzycznych, jednak teraz wspomniana wyżej grupa twierdzi, że podobne praktyki nie są uczciwe w przypadku każdego twórcy aplikacji. Twierdzą oni, że przez to cierpią nie tylko firmy, ale też użytkownicy, którzy w innym wypadku mogliby mieć dostęp do lepiej działających programów.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Spotify uderza w Apple. Wielokrotnie słyszeliśmy z ust przedstawicieli firmy o praktykach monopolistycznych tej firmy. Już w 2019 roku powstała specjalna witryna, na której producent pokazuje, skalę, jego zdaniem, poważnego problemu jaki deweloperzy mają z Apple. Wychodzi więc na to, że firma się nie poddaje i że to nie jest ostatni raz, gdy próbuje pójść na zwarcie z marką z Kalifornii.

Źródło