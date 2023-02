Sztuczna inteligencja będzie wybierała wam muzykę. W Spotify pojawił się DJ

Spotify wprowadza do swojej aplikacji muzycznej spersonalizowanego DJ-a. Jednak nie będzie to zwykły dyskdżokej. To sztuczna inteligencja, która na podstawie naszego gustu muzycznego zaproponuje odpowiednich artystów.

Sztuczna inteligencja na dobre rozgościła się w naszych życiach. Nie tylko za sprawą stale rozwijających się czatów opartych na rozwiązaniu dostarczanym przez Open AI. Firmy technologiczne i najwięksi gracze na rynku prześcigają się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w ich produktach. Swój pomysł na AI ma też Spotify, które właśnie zapowiedziało uruchomienie cyfrowego DJ-a. Dostarczy ma on wyselekcjonowaną ofertę muzyczną wraz z komentarzem dotyczącym utworów i wykonawców, którzy zdaniem Spotify przypadną do gustu użytkownikom platformy. Sam DJ będzie się z nami komunikował wykorzystując realistyczny głos i posługujący się językiem naturalnym.

DJ "przeczesze" najnowszą muzykę i przypomni niektóre z ulubionych utworów - być może nawet przywróci do życia te piosenki, których nie słuchaliśmy od lat. Następnie sprawdzi, co może się spodobać i dostarczy strumień utworów wybranych specjalnie dla konkretnego użytkownika. Co więcej, sztuczna inteligencja stale będzie stale się rozwijać i reagować na zmiany w preferencjach w oparciu o przesłane jej opinie. Im więcej będziemy słuchać i komunikować się z DJ-em mówiąc mu co lubimy, a czego nie, tym lepsze będą jego rekomendacje. Spotify chce, by sztuczna inteligencja była swoistym asystentem dostarczającym nam muzyki "szytej na miarę".

Wirtualny DJ w Spotify. Zajmie się personalizacją muzyki

W pierwszej kolejności z dyskdżokeja opartego na sztucznej inteligencji skorzystają użytkownicy Spotify Premium w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Platforma zapowiada, że z czasem będzie rozszerzać tę funkcję na inne kraje i języki, jednak na ten moment nie zdradza żadnych konkretów. Model obecnego DJ-a powstał w oparciu o głos Xaviera "X" Jernigana, który ze Spotify współpracuje od lat i może być kojarzony jako jeden z prowadzących audycję The Morning Show dostępną na platformie. Jernigan jest również szefem ds. Partnerstwa Kulturalnego w Spotify.