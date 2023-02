Tłumacz, kolega, asystent, nauczyciel i co dalej? Ekspert o przyszłości ChatGPT

O ChatGPT mówi się i pisze nieprzerwanie od kilkunastu tygodni. Nowa technologia intryguje i interesuje wszystkich, dlatego poprosiliśmy eksperta, by wyjaśnił, z czym mamy tak naprawdę do czynienia i jak GPT zmieni naszą rzeczywistość.

Translatory online i asystentów głosowych czeka rewolucja - twierdzi dr Tomasz Ludziejewski, Chief Data Scientist w firmie Silver Bullet Sollutions. ChatGPT to rewolucja, która dotknie wszystkich i wszystko, dlatego warto poznać to narzędzie z bliska już dziś. W naszej rozmowie poruszamy tematy dotyczące genezy oraz rozwoju GPT, a także wpływu nowości na oferty firm. Google pozostało w tyle, jeśli chodzi o integrację tej nowinki, ale Microsoft jeszcze nie wygrał na rynku wyszukiwarek, bo Bing wymaga dopracowania pod innymi względami.

Z jednej strony trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądać rzeczywistość za rok czy dwa, ale dr Tomasz Ludziejewski jest przekonany, że odróżnienie napisanej przez ChatGPT rozprawki od tej stworzonej przez człowieka może być wkrótce niemożliwe. Jako przełom, należy traktować także to, że nowy rodzaj sieci neuronowej jest w stanie przyznać się do braku wiedzy lub pewności na temat danego zagadnienia, dzięki czemu odpowiedzi przez nią generowane są bardziej przydatne i bardziej... ludzkie. Po więcej zapraszamy do podcastu.

