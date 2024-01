Duże podwyżki na Spotify, również w opcji rodzinnej

Stało się, Spotify poinformował właśnie swoich użytkowników płatnej wersji o podwyżce pakietów dostępu do serwisu streamingowego z muzyką.

To pierwsza podwyżka od początku istnienia, jeśli chodzi o pojedyncze konto. To dość zaskakujące, bo podwyżka wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, więc niektórzy użytkownicy mogą poczuć się zaskoczeni.

Na szczęście w przesyłanych komunikatach jest korzystna adnotacja, iż nowa cena zacznie obowiązywać od kwietnia - to dla obecnych użytkowników. Choć można odnieść wrażenie, że adnotacja ta zawiera istotny błąd, bo podawana w niej jest informacja, iż od kwietnia Spotify zacznie naliczać starą opłatę, a nie nową.



Niemniej, podwyżka ma miejsce, bo dla nowych użytkowników pakietów premium jest już na stronach zaktualizowany cennik. I tak, od dziś zapłacimy za następujące plany nową opłatę miesięczną:

Premium Individual - 23,99 zł miesięcznie,

Premium Student - 12,99 zł miesięcznie,

Premium Duo - 30,99 zł miesięcznie,

Premium Family - 37,99 zł miesięcznie.



Dotychczasowo, na przykład za plan Premium Individual płaciliśmy 19,99 zł miesięcznie, a za plan Premium Family 29,99 zł. W tej wysokości opłaty będą ponosili aktualni użytkownicy tych planów do 31 marca. Do tego dnia muszą zaakceptować nowy cennik, w przeciwnym wypadku posiadany pakiet zostanie zdezaktywowany i jego posiadacze zostaną przeniesieni do bezpłatnego pakietu Spotify z reklamami.

Tym samym pakiet indywidualny Premium Individual na Spotify jest teraz droższy od Apple Music, które nie dosięgnęła ostatnia podwyżka niektórych usług Apple, nadal kosztuje więc 21,99 zł, a więc 2 zł taniej niż Spotify.

Stock Image from Depositphotos.