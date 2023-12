Wyszukiwanie piosenek po melodii: Jak znaleźć nieznany utwór za pomocą... nucenia

Wyszukiwanie muzyki po nuceniu – jak znaleźć piosenkę nucąc melodię?

Wszyscy znamy tę sytuację: melodia piosenki gra nam w głowie, ale nazwa utworu czy wykonawcy zdają się być nieuchwytne. Czy to podczas spotkania ze znajomymi w pubie, czy wizyty w centrum handlowym, muzyka może nie dać nam spokoju. Na szczęście, z pomocą przychodzą nowoczesne technologie identyfikacji dźwięku.

Chociaż brzmi to jak "problem pierwszego świata", może prowadzić do drobnej, acz męczącej frustracji, zwłaszcza gdy chcemy podzielić się daną piosenką z kimś innym lub po prostu mamy ochotę jej posłuchać. Rozwój technologii umożliwił stworzenie narzędzi, które potrafią rozpoznać melodię na podstawie... nucenia. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie idealnie odtworzyć melodię, czy nasze umiejętności wokalne pozostawiają wiele do życzenia, istnieją narzędzia, które mogą pomóc nam znaleźć piosenkę, która nie chce wyjść z głowy.

Źródło: Depositphotos

Melodia w Twojej głowie: Jak znaleźć piosenkę, Której nie znasz?

W tym artykule przyjrzymy się różnym narzędziom, które umożliwiają wyszukanie piosenki poprzez zanucenie melodii do mikrofonu komputera lub smartfona. Od tradycyjnych aplikacji po zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, poznanie tych technologii pomoże nie tylko lepiej zrozumieć, jak one działają, ale także jak możemy z nich korzystać na co dzień.

Wszyscy doceniamy wygodę współczesnych narzędzi, które pozwalają na błyskawiczne rozpoznawanie melodii i utworów muzycznych. Kluczowym momentem dla ewolucji takich technologii była ich komercjalizacja przez firmy takie jak Shazam czy SoundHound. To one uczyniły wyszukiwanie muzyki po nuceniu dostępnym dla szerszej publiczności. To jednak niejedyne platformy, które pozwalają identyfikować muzykę za pomocą nucenia.

Identyfikacja muzyki: Dostępne narzędzia i platformy

Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii dostęp do narzędzi pozwalających na wyszukiwanie muzyki po nuceniu stał się szeroko dostępny. Istnieje wiele różnych platform i narzędzi, które umożliwiają korzystanie z tej fascynującej funkcji, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach stacjonarnych.

Shazam

Shazam to przodująca aplikacja, która wykorzystuje unikalne cyfrowe odciski dźwiękowe do identyfikacji utworów muzycznych. Działa nie tylko z nuceniem, ale również z nagraniami z różnych mediów, takich jak radio czy telewizja. Dzięki integracji z Apple Music i Spotify użytkownicy mogą łatwo dodać znalezione utwory do swoich playlist. Shazam jest dostępny na różnych urządzeniach z systemem Android, iOS, Windows i macOS, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla szerokiego spektrum użytkowników.

SoundHound

SoundHound jest znany z możliwości wyszukiwania utworów przez nucenie, śpiewanie czy gwizdanie, a także z identyfikacji muzyki z otoczenia. Wysokiej jakości algorytmy umożliwiają precyzyjne wyszukiwanie. Oprócz integracji z głównymi platformami streamingowymi SoundHound oferuje również własne playlisty i rekomendacje.

Google Hum to Search

Rozpoznawanie melodii poprzez nucenie w Google – ta innowacyjna funkcja w wyszukiwarce pozwala użytkownikom na znajdowanie utworów przez wokalizę, śpiewanie, czy gwizdanie. Funkcja ta działa w kilku językach i jest coraz bardziej popularna. Hum to Search został zintegrowany z aplikacją Google na Androidzie i iOS, co umożliwia intuicyjne korzystanie z tej funkcji.

Midomi

Midomi to wszechstronna platforma internetowa, która umożliwia wyszukiwanie muzyki na różne sposoby, w tym przez nucenie. Działa na większości przeglądarek i nie wymaga specjalnych wtyczek. Midomi skupia się również na społeczności i umożliwia użytkownikom tworzenie własnych profilów, gdzie mogą dzielić się swoimi znaleziskami i odkryć.

Źródło: Depositphotos

Jak znaleźć piosenkę nucąc melodię?

Zacznij od określenia swoich potrzeb i preferencji. Czy potrzebujesz aplikacji na smartfona czy webowej platformy? Czy zależy Ci na integracji z konkretnymi serwisami streamingowymi? Przejrzyj dostępne narzędzia, takie jak Shazam, SoundHound, Google Hum to Search, Midomi, i wybierz to, które najbardziej Ci odpowiada.

Kiedy masz już swojego faworyta, otwórz aplikację lub stronę: Uruchom wybrane narzędzie na swoim urządzeniu. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby rozpocząć nagrywanie, i nuć, śpiewaj lub gwiżdż melodię, którą chcesz znaleźć. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć nagrywanie.

Po kilku sekundach powinny się pojawić wyniki. Sprawdź, czy któryś z nich pasuje do poszukiwanego utworu. Jeśli wyniki nie są zadowalające, spróbuj ponownie, być może z inną wersją melodii lub innym narzędziem.

My stawiamy na SoundHound

Jakiś czas temu przeprowadziliśmy test 2 narzędzi do identyfikowania utworów – Shazama oraz SoundHound. O ile ten pierwszy lepiej radził sobie z muzyką odtwarzaną w miejscach publicznych, drugi lepiej rozpoznawał piosenki nucone. Wyniki naszego testu możecie zobaczyć na powyższym filmie na YouTube.