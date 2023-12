Sprawdź, ile uda Ci się zaoszczędzić z Apple One

Korzystasz z kilku usług subskrypcyjnych Apple? Nie masz problemu z zastąpieniem Spotify aplikacją Apple Music? Chcesz dzielić chmurę iCloud lub dostęp do Apple TV+ z rodziną? Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań jest twierdząca, warto zapoznać się z ofertą Apple One. Możesz sporo zaoszczędzić!

Apple One – Najlepsze rozwiązanie dla fanów Apple?

Apple One to pakiet subskrypcyjny, który łączy w sobie cztery różne usługi. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie życia fanom Apple poprzez scalenie kilku narzędzi w ramach jednego abonamentu. Ale największą zaletą tego rozwiązania jest spora oszczędność pieniędzy; oczywiście tylko, jeśli faktycznie korzystacie z kilku różnych usług sygnowanych nadgryzionym jabłkiem.

Apple One — Co to takiego?

Apple One to rozwiązanie, które pozwala korzystać z subskrypcji czterech usług Apple w ramach jednej niższej opłaty miesięcznej. Te usługi to iCloud+, Apple TV+, Apple Music i Apple Arcade. Dla wielu osób korzystanie z tych rozwiązań stanowi ważną część ich życia cyfrowego, więc pomysł na ich połączenie w jednym pakiecie może być faktycznie kuszący.

Usługi wchodzące w skład Apple One

Zanim przejdziemy do korzyści finansowych, zacznijmy od tego, jakie usługi wchodzą w skład Apple One:

iCloud+

iCloud+ to usługa przechowywania danych w chmurze. W ramach Apple One otrzymujesz dostęp do 50 GB (w przypadku planu "Dla Ciebie") lub 200 GB (w przypadku planu "Dla Rodziny") przestrzeni na Twoje pliki. Chmura pozwala na przechowywanie zdjęć, filmów, kopii zapasowych urządzeń i innych danych, które można synchronizować na wszystkich urządzeniach Apple.

Apple TV+

Apple TV+ to platforma streamingowa, na której znajdziesz m.in. filmy i seriale – w tym oryginalne produkcje Apple. Wśród nich m.in. "Rozdzielenie", "Ted Lasso", "W tłumie", "Silos", "The Morning Show", "Terapia bez trzymanki" i wiele innych. Trzeba przyznać, że Apple stało się w ostatnich latach czarnym koniem serwisów VOD. Nie mają może tak bogatych zasobów jak konkurencja, ale ich produkcje oryginalne naprawdę trzymają poziom.

Apple Music

Apple Music to muzyczna usługa streamingowa, która daje dostęp do ponad 100 milionów utworów oraz 30 tysięcy gotowych playlist. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem muzyki pop, rocka, hip-hopu czy muzyki klasycznej, raczej nie będzie problemu, aby znaleźć tu wszystkie ulubione albumy. Apple Music pozwala też słuchać nagrań z dźwiękiem przestrzennym lub radia na żywo. Osobiście wciąż jestem #TeamSpotify, ale być może znajdą się tacy, którzy w ramach oszczędności chętnie przeniosą się ze swoją muzyką właśnie tutaj.

Apple Arcade

Apple Arcade to platforma z grami. W ramach abonamentu oferuje darmowy dostęp do ponad 200 różnych tytułów. Co ważne, są to gry bez reklam i mikropłatności. Apple Arcade umożliwia grę zarówno online, jak i offline na wszystkich popularnych urządzeniach Apple (iPhone, iPad, Mac oraz Apple TV).

Ile trzeba zapłacić za Apple One?

Apple One nie tylko łączy wszystkie te usługi w jednym pakiecie, ale również przynosi znaczące oszczędności w porównaniu do opłat za poszczególne serwisy. Apple oferuje 2 różne plany subskrypcyjne, w zależności od tego, ile osób będzie korzystało z jednego abonamentu.

Apple One "Dla Ciebie"

Plan "Dla Ciebie" jest skierowany do pojedynczych użytkowników. Mamy tu iCloud+ w wariancie 50 GB. Dobry wybór jeśli w chmurze przechowujesz tylko najważniejszych dokumentów, zdjęć i filmów. Oprócz tego jest też oczywiście Apple TV+, Apple Music i Apple Arcade.

Opłata miesięczna za ten plan wynosi 34,99 zł. Gdyby każda z tych usług miała być wykupiona osobno, tak wyglądałyby poniesione koszty:

iCloud+ 50 GB — 4,99 zł za miesiąc

Apple TV+ — 34,99 zł za miesiąc

Apple Music — 21,99 zł za miesiąc

Apple Arcade — 24,99 zł za miesiąc

Wybierając Apple One, zamiast 86,96 zapłacisz 34,99 zł. Mamy więc oszczędność na poziomie 52 zł w skali miesiąca.

Apple One "Dla Rodziny"

Plan "Dla Rodziny" skierowany jest do użytkowników, którzy chcieliby podzielić się korzyściami z Apple One ze znajomymi lub członkami swojej rodziny. W ramach tego planu, z dostępnych usług może korzystać nawet 6 osób. Oprócz nieco wyższej ceny, mamy tu również większą przestrzeń w chmurze, czyli iCloud+ 200 GB. Reszta pakietu pozostaje bez zmian.

Opłata miesięczna za plan "Dla Rodziny" wynosi 44,99 zł. Tutaj oszczędność wynosi aż 65 zł miesięcznie, ponieważ droższy jest większy pakiet iCloud oraz Apple Music w wariancie dla kilku osób.