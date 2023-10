Apple podnosi ceny. Za co zapłacimy więcej?

Apple po cichu zaktualizowało ceny swoich abonamentów podwyższając je na wielu rynkach - od Stanów Zjednoczonych, po Azję. W USA podwyżki sięgają kilku dolarów i dotykają planów Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+. Podobnie jest w Europie, gdzie za dostęp do usług Apple trzeba zapłacić o kilka euro więcej. Firma tłumaczy podwyżki dobrem samych użytkowników:

Koncentrujemy się na dostarczaniu naszym klientom najlepszych możliwych doświadczeń poprzez konsekwentne dodawanie wysokiej jakości rozrywki, treści i innowacyjnych funkcji do naszych usług

Nowe cenniki abonamentów Apple. Zmiany także w Polsce

Jak to wygląda w Polsce? Apple w naszym kraju podniosło ceny dwóch abonamentów - Apple Arcade oraz Apple One. Za dostęp do wyselekcjonowanego katalogu gier mobilnych i na komputery Mac trzeba teraz zapłacić 34,99 zł. To o 10 zł więcej niż jeszcze kilka godzin temu. W związku z tym, rośnie też cena Apple One - zbiorczego planu w ramach którego użytkownicy otrzymują dostęp do Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade oraz iCloud+. Po podwyżce, miesięczny abonament w wersji indywidualnej kosztuje 39,99 zł (podwyżka z 34,99 zł). Za plan rodzinny trzeba zapłacić 49,99 zł miesięcznie.

Na ten moment nie ma żadnych sygnałów, by również abonament Apple TV+ zdrożał - przynajmniej w Polsce. W niektórych europejskich krajach, za VOD od dziś trzeba zapłacić o 3 euro więcej - czyli 9,99 euro. U nas cena za dostęp do filmów i seriali Apple Original to wciąż 34,99 zł miesięcznie. Czy to się zmieni? Będziemy trzymać rękę na pulsie i jeśli Apple w najbliższych godzinach podniecie ceny tego abonamentu w Polsce, tekst zostanie zaktualizowany. Zmianie nie uległa cena planu Apple Music.

Nowy cennik już zaczął obowiązywać dla nowych użytkowników, którzy zdecydują się na zakup jednego z abonamentów. Ci, który, posiadają już aktywne plany zmiany dostrzegą przy następnej płatności (jednak nie wcześniej niż za 30 dni).