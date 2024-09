Spotify podsumowuje lato. Tego Polacy słuchali najczęściej!

Jedną z rzeczy, do której Spotify ma niewątpliwy talent to elektryzowanie swoich fanów różnymi zestawieniami. Ich coroczne podsumowania Wrapped zawsze przyciągają całe mnóstwo uwagi, a nawet stworzyły swoisty trend w każdej branży. W lecie wracają z Songs of Summer 2024!

Tego Polacy słuchali najczęściej!

Chociaż świat zdobyła Sabrina Carpenter, która podium się podzieliła z Kendrickiem Lamarem oraz Billie Eilish, miło jest zobaczyć, że TOP10 Polskiej wersji, zdominował rodzimy rynek! Listę podbiły elektroniczne rytmy, które pomimo wspólnego, nowczesnego mianownika, różniły się od siebie intensywnością. Widać też, że to młodsze pokolenie zdominowało całą listę i śmiało można powiedzieć, że po obydwu stronach. Zarówno jako wykonawcy i słuchacze. Pierwsze miejsce zdobyła bambi, która właściwie od początku wpadła w towarzystwo ze szczytów list. Nic więc dziwnego, że jest obecna dwa razy na podium.

Najczęściej odtwarzane piosenki tego lata w Polsce:

Nieliczna obecność zagranicznych artystów

Co ciekawe w całej topce, dla reprezentacji artystów spoza Polski, znalazły się tylko dwa miejsca. Artemas z "I like the way you kiss me" oraz "Espresso" Sabriny Carpenter zajęły kolejno 6 i 10 miejsce polskiej edycji Songs of Summer. Pokazuje to ciekawy kontrast między tym co dobywa się z głośników naszych słuchawek oraz odbiorników radiowych we wszystkich komercyjnych stacjach. Miłego słuchania!