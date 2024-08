Trzy miesiące nielimitowanego dostępu do muzyki za darmo. Startuje nowa promocja!

Na rynku streamingu muzyki robi się coraz gęściej. Choć tak naprawdę liczy się przede wszystkim Spotify, to Apple Music i YouTube Music robią co tylko w ich mocy, by dogonić szwedzkiego giganta. Przed nimi długa droga, ale kto wie - może kiedyś nadgonią i podział tego tortu będzie bardziej równy. Bez wątpienia oferty takie jak ta mogą się w tym celu przysłużyć.

Trzy miesiące Apple Music za darmo. Kto skorzysta z oferty?

Od dzisiaj, aż do 23. września, wszyscy nowi użytkownicy mogą dołączyć do subskrypcji Apple Music bez opłat i skorzystać z darmowego abonamentu przez trzy miesiące. Warto mieć na uwadze, że oferta ta skierowana jest wyłącznie dla kont, które nigdy wcześniej nie miały aktywnego abonamentu.

Przez długi czas Apple oferowało trzymiesięczny okres próbny każdemu, ale w ubiegłym roku został on skrócony do raptem miesiąca. Tym samym lepsza okazja by sprawdzić na własnej skórze czy ta usługa nam odpowiada może się szybko nie powtórzyć. Po tym gdy wygaśnie trial, miesięczna opłata za Apple Music wyniesie Was 21,99 zł miesięcznie. Ale jeżeli korzystacie również z innych abonamentów Apple, to bez wątpienia warto zainteresować się ich zbiorczą ofertą Apple One, w skład której poza Apple Music wchodzi również VOD Apple TV+, abonament z grami Apple Arcade, 50 GB miejsca na dane w chmurze iCloud. Za wszystkie zapłacimy 39,99 zł miesięcznie.