Organizujesz letnią imprezę? Zadbaj o dźwięk, który porwie gości do niezapomnianej zabawy

Jeszcze do niedawna zorganizowanie muzyki na letnią imprezę czy spotkanie przy ognisku było sporym wyzwaniem. Chyba wszyscy doskonale pamiętamy czasy, gdy w tym celu trzeba było doprowadzić na miejsce spotkania źródło zasilania i zainstalować tam sprzęt audio, z którego na co dzień korzystaliśmy w domu. Cóż, ciężko mówić o jakiejkolwiek wygodzie tego rozwiązania. Dużo pracy, a efekt z reguły i tak nie był zadowalający.

Alternatywa? Przenośny radioodbiornik, również z funkcją magnetofonu czy odtwarzacza CD. Część z nich była wyposażona w możliwość zasilania z baterii, co nieco ułatwiało sprawę, wciąż jednak bez dbałości o jakość dźwięku.

Te czasy to już jednak historia. Dziś, głównie dzięki przenośnym głośnikom Bluetooth, nagłośnienie imprezy na zewnątrz nie stanowi żadnego problemu. Są również głośniki, które co prawda wymagają zasilania sieciowego, ale w zamian oferują takie wrażenia z odsłuchu, że ciężko przejść obok nich obojętnie.

Którym modelom szczególnie warto się przyjrzeć? Jakie głośniki wybrać, gdy myślimy o organizacji letnich spotkań ze znajomymi? Oto przegląd najciekawszych propozycji ze sklepu Top Hi-Fi & Video Design, spośród których, mamy nadzieję, każdy znajdzie coś dla siebie.

Głośnik Bluetooth na letnią imprezę – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Czym powinien charakteryzować się dobry głośnik Bluetooth na imprezę? Kryteria są przynajmniej trzy, a ich waga zależy od indywidualnych oczekiwań użytkownika. Zacznijmy od tego, które wydaje się najbardziej oczywiste, czyli od czasu pracy na baterii. Nasz głośnik powinien grać przynajmniej tyle, ile trwa przeciętna impreza, czyli dobre kilka godzin. Czas pracy na baterii jest szczególnie ważny tam, gdzie nie ma dostępu do źródła zasilania. Jeśli nasza impreza ma odbyć się nad wodą, czy na działce, na której nie ma dostępu do prądu, trzeba zwrócić na tę kwestię szczególną uwagę. To samo tyczy się słuchania muzyki podczas plażowania, choć w tym przypadku jest to nieco mniejszy problem. Z szacunku do innych plażowiczów ograniczamy głośność muzyki, co znacząco wydłuża czas pracy na baterii.

Drugą kwestią są gabaryty głośnika. Jeśli dysponujemy niewielką ilością miejsca w plecaku czy torbie, dobrze byłoby wybrać jak najmniejszy, ale jednocześnie odpowiednio mocny, by dobrze nagłośnić miejsce imprezy. Ograniczenie to znika, gdy organizujemy przyjęcie w domu, bądź możemy dowieźć głośnik samochodem.

Trzecia sprawa, dla wielu najbardziej istotna, to jakość dźwięku. Jeśli chcemy nie tyle oczarować gości świetnym brzmieniem naszego głośnika, ile po prostu słuchać muzyki w sposób komfortowy, nie możemy oszczędzać. W sklepach znajdziemy głośniki Bluetooth nawet za kilkadziesiąt złotych, jednak ich brzmienie, cóż, lepiej pozostawić bez komentarza.

Wybierając głośnik Bluetooth, należy również wziąć pod uwagę jego funkcje dodatkowe. Najpopularniejsza z nich to możliwość sparowania z drugim głośnikiem i grania w stereo. To przydatny dodatek, który w sytuacji, gdy dysponujemy dwoma głośnikami, znacząco poprawi nam brzmienie. Co jeszcze potrafią głośniki bezprzewodowe? Niektóre dysponują na tyle pojemną baterią, że w awaryjnej sytuacji mogą posłużyć jako powerbank dla źródła dźwięku, którym najczęściej jest nasz smartfon.

Dysponując tą minimalną dawką teorii, przejdźmy do praktyki, czyli weryfikacji możliwości kilku interesujących głośników. Czym nas zaskoczą? Rzućmy okiem.

Polecane głośniki Bluetooth na letni wieczór

Zacznijmy od głośników wyjątkowo uniwersalnych, które oferuje firma Audio Pro. Co je wyróżnia na tle konkurencji? Oprócz tego, że świetnie nadają się na imprezę, równie dobrze sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Obydwa proponowane modele mogą stać się elementem systemu multiroom Audio Pro, na co dzień wypełniając nasz dom miłym dla uszu dźwiękiem.

Zacznijmy od modelu Audio Pro ADDON T3+, który już na pierwszy rzut oka zdradza, że świetnie nadaje się na głośnik przenośny. Producent wyposażył go w wygodny uchwyt ułatwiający transport. Czego jeszcze możemy się po nim spodziewać? W atrakcyjnej cenie 666 złotych oferuje bardzo dobre odwzorowanie niskich tonów, baterię pozwalającą na granie nawet przez 30 godzin, funkcję powerbanku i wysokiej jakości materiały wykończeniowe uodporniające głośnik na trudy eksploatacji w niesprzyjających warunkach.

W ofercie tego samego producenta znajdziemy również głośnik Audio Pro A15. Ten z kolei zdecydowanie bardziej przypomina element systemu multiroom, którego może być częścią, jednak na zewnątrz też daje radę. W cenie 1479 złotych oferuje wsparcie nie tylko dla Bluetooth, ale również dla innych popularnych standardów przesyłania dźwięku, na czele z bardzo wygodnym Spotify Connect czy Apple AirPlay 2. Oczywiście o ile w miejscu, w którym organizujemy imprezę, dostępna jest sieć Wi-Fi.

Audio Pro A15 to głośnik, który oferuje nawet 11 godzin pracy na baterii, co sprawia, że bez trudu podoła niejednej imprezie, nawet nieco dłuższej.

Alternatywą dla wspomnianego wyżej głośnika Audio Pro ADDON T3+ może być propozycja rodem z Japonii. To głośnik Yamaha WS-B1A, który kusi klientów przede wszystkim kompaktowymi wymiarami. Warto wspomnieć, że mierzy zaledwie 10,5 centymetra. Co znajdziemy w tym kompaktowym wnętrzu? Zapewniający bardzo dobre wrażenia z odsłuchu przetwornik o średnicy 55 mm i baterię pozwalającą głośnikowi cieszyć uszy słuchaczy nawet przez 12 godzin.

O czym jeszcze warto pamiętać? Yamaha WS-B1A to głośnik odporny na eksploatację na zewnątrz budynku, czego potwierdzeniem jest stopień ochrony IP67.

Głośnik, który nie tylko bardzo dobrze gra, ale również świetnie wygląda? Oto House of Marley Get Together 2. W cenie 899 złotych jego nabywca otrzymuje atrakcyjną wizualnie obudowę z klasą odporności IP65, wewnątrz której zamknięto dwa przetworniki sparowane ze wzmacniaczami o mocy 20 W każdy. Głośniki House of Marley mają tryb multiparowania pozwalający na bezprzewodowe połączenie nawet kilku głośników, co uatrakcyjni brzmienie. Czas pracy na baterii? Ponad 20 godzin! To więcej niż potrzeba do organizacji udanej imprezy.

W sprzedaży dostępny jest również większy brat opisywanego głośnika – House of Marley Get Together 2 XL. Oferuje moc 2 x 30 W, dlatego będzie lepszym wyborem tam, gdzie liczy się maksymalna głośność.

Załóżmy, że dysponujemy nieograniczonym budżetem, nieograniczoną fantazją i nieograniczoną chęcią posiadania jak najlepszego głośnika bezprzewodowego. Co wtedy wybrać? Propozycja może być tylko jedna. Głośnik Devialet Mania to właśnie ten, który łączy w sobie bezkompromisowe wzornictwo z równie bezkompromisowym brzmieniem. Krótko mówiąc, gra tak dobrze, jak wygląda.

Najlepsze głośniki na imprezę w ogrodzie

Przenieśmy się do miejsca, w którym nie ma problemu z zapewnieniem dostępu do zasilania z sieci. Jest nim przydomowy ogród, który także świetnie nadaje się na imprezę. Po jaki głośnik sięgnąć, by móc ubogacić ją atrakcyjnym dla słuchaczy brzmieniem. Najlepiej po taki, który już mamy, a na co dzień służy nam w domu, przez co nie możemy powiedzieć, że korzystamy z niego tylko raz na ruski rok. Który sprawdziłby się w tej roli?

Zacznijmy od głośników, które na co dzień służą do tworzenia zestawu multiroom. Pierwszy z nich to Audio Pro C20. Sprzęt, który sprawdza się w salonie, ale równie dobrze zagra w ogrodzie. Pozwolą mu na to bezprzewodowe standardy, na czele z Bluetooth 5.0, Spotify Connect, Tidal Connect i Apple AirPlay 2. Jeśli dysponujemy dwoma takimi głośnikami, tym lepiej. W parze stworzą efekt stereo, co z pewnością wywoła na gościach jeszcze większe wrażenie.

Tańsza alternatywa? Wśród propozycji od tego samego producenta znajdziemy model Audio Pro C5 MkII. Ten również gra naprawdę dobrze, a jego przeznaczeniem jest obsługa popularnych serwisów streamingowych, na czele z Apple Music, Tidal itd. Jako że na co dzień to głośnik multiroom, również może zagrać w parze z drugim egzemplarzem i stworzyć efekt stereo.

Co lepsze, można do niego podłączyć subwoofer, zapewniając niezbędną na imprezach dawkę przyjemnego basu.

Wśród głośników, które na co dzień tworzą system multiroom, ale równie dobrze sprawdzą się na typowym garden party, można znaleźć również propozycję od marki Yamaha. To wspierający autorski system multiroom tego producenta głośnik Yamaha MusicCast 20.

Czego możemy się po nim spodziewać? Przede wszystkim bardzo dobrej obsługi funkcji sieciowych i praktycznie wszystkich popularnych rozwiązań tego typu, na czele ze Spotify Connect. Naturalnie istnieje również możliwość połączenia dwóch głośników i grania w trybie stereo. Jak na swoją cenę (899 złotych) to wyjątkowo uniwersalna propozycja charakteryzująca się przyjemnym brzmieniem. Warto również pamiętać o tym, że MusicCast to bardzo rozbudowany system, który łatwo uzupełnić o nowe klocki.

Na sam koniec jeszcze jedna propozycja, nieco szalona, za to czarująca potężnym i pięknym brzmieniem. O którym głośniku mowa? To może być tylko Devialet Phantom II 95dB. Jeśli chcemy wywrzeć na naszych gościach ogromne wrażenie już od pierwszych dźwięków ulubionego repertuaru, głośnik od francuskiego Devialeta to właściwy wybór.

Z przedstawionymi wyżej głośnikami każda impreza będzie udana, przynajmniej pod względem muzyki. Wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada, a nie pożałujesz.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design