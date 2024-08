Przyjemny powrót do szkoły? Tylko z ulubioną muzyką! Oto sprzęt w sam raz na tę okoliczność

Koniec sierpnia to czas, gdy uczniowie i ich rodzice kończą kompletowanie wyprawki na kolejny rok nauki. Miesiąc później tym samym zajmą się studenci. Przy tej okazji warto pamiętać nie tylko o pracy, ale też i do odpoczynku. W niniejszym materiale zamieściliśmy kilka propozycji sprzętu audio, który przyda się zarówno podczas nauki, jak i w chwilach relaksu.

Słuchanie muzyki to jeden z najczęściej stosowanych sposobów na relaks i odpoczynek po ciężkim dniu. To również sposób na utrzymanie koncentracji i uprzyjemnienie sobie chwil, kiedy to musimy się skoncentrować na czymś, co robimy w danym momencie. Uczniowie słuchają muzyki zarówno podczas nauki, jak i po niej, gdy myślami uciekają gdzieś daleko od szkolnych podręczników.

Jako że uczniowie i studenci często korzystają ze sprzętu audio przez wiele godzin dziennie, musi on spełniać dość restrykcyjne kryteria. Najważniejsze spośród nich to uniwersalność. Uczniowska czy studencka kieszeń co do zasady nie pozwala na inwestycję w sprzęt audio z najwyższej półki cenowej. Z tego samego powodu ciężko mówić o zakupie kilku różnych urządzeń. Pozostaje wybrać coś na tyle praktycznego, co nadaje się do słuchania muzyki właściwie non stop.

Czy mogą to być słuchawki? Jak najbardziej. Głośnik Bluetooth? Oczywiście też. Głośnik sieciowy? Naturalnie. Którą zatem kategorię sprzętu wybrać na samym początku? W tej publikacji nie będziemy wybierać wcale. Zaproponujemy uczniom zarówno głośniki, jak i słuchawki w przystępnej jak na oferowane możliwości cenie.

W przygotowaniu rekomendacji towarzyszył nam niezawodny sklep Top Hi-Fi & Video Design i to właśnie tam zapraszamy na zakupy grającego sprzętu dla ucznia czy studenta. Co ciekawego mają w ofercie? Oto propozycje, którym warto przyjrzeć się bliżej, kompletując wyposażenie pokoju w rodzinnym domu, akademiku czy studenckim mieszkaniu.

Uniwersalne słuchawki do domu i na miasto

Nasz katalog dźwiękowych inspiracji na nowy rok szkolny i akademicki rozpoczyna się od uniwersalnych słuchawek, które równie dobrze sprawdzają się podczas słuchania muzyki w domowym zaciszu, jak i na zewnątrz. Te słuchawki to znany i ceniony model Audio-Technica ATH-M50xBT2. Dlaczego postawiliśmy właśnie na nie? Szukaliśmy słuchawek w dobrej cenie, w których priorytetem jest jakość brzmienia.

Polecane słuchawki Audio-Technica to model, który czaruje przyjemnym dla ucha brzmieniem niezależnie od tego, czy chcemy odciąć się od świata zewnętrznego i skupić na wykonywanym zadaniu, czy rozłożyć się wygodnie na kanapie i beztrosko słuchać ulubionej składanki. Jako że są to słuchawki bezprzewodowe wykorzystujące Bluetooth, producent nie zapomniał o wyposażeniu ich w mikrofon. Dzięki niemu, oprócz słuchania muzyki, można wykorzystać je do udziału w wideokonferencjach, zdalnych lekcjach czy po prostu do prowadzenia rozmów telefonicznych.

Słuchawki do nauki, pracy i zabawy

Przeznaczając na zakup słuchawek dla ucznia czy studenta nieco więcej pieniędzy, można wybrać model, który zachwyca w wielu zastosowaniach. Choć materiały marketingowe każą myśleć, że przeznaczenie tych słuchawek jest wybitnie gamingowe, w rzeczywistości jest nieco inaczej. Opisywany model przyda się zarówno podczas nauki, uprzyjemniając poświęcony jej czas przyjemnym dźwiękiem, jak i po godzinach zmagań ze szkolną rzeczywistością. Wyposażone w mikrofon słuchawki Audeze Maxwell dostępne są w dwóch wersjach: Maxwell (Xbox) na konsole od Microsoft, jak i Maxwell (Playstation) na konsole Sony (obie wersje obsłużą również komputery z systemowymi „okienkami” czy jabłuszkiem). Dlaczego warto sięgnąć właśnie po nie?

Powodów jest przynajmniej kilka, jednak zdecydowanie najważniejszym jest brzmienie. Audeze Maxwell to słuchawki wyposażone w przetworniki planarne o średnicy aż 90 milimetrów. W praktyce oznacza to, że dysponują aż trzykrotnie większą powierzchnią w porównaniu do modeli konkurencyjnych.

Jako że są to słuchawki dedykowane graczom, cechuje je bardzo niskie opóźnienie, przez co korzystanie z nich nie wpływa niekorzystnie na wrażenia nawet w szybszych grach. Nie trzeba również martwić się o czas pracy na baterii. Jeśli nie będziemy słuchać zbyt głośno, pojedyncze ładowanie starczy nawet na 80 godzin zabawy.

Głośnik Bluetooth nie tylko dla fanów futbolu

Obok słuchania muzyki i śledzenia kariery ulubionych wykonawców, jednym z najczęstszych zainteresowań wśród młodzieży szkolnej jest piłka nożna. Każdemu, kto w ostatnich latach interesował się piłką nożną chociaż w minimalnym stopniu, nazwisko, które zaraz padnie znane jest doskonale. Kylian Mbappe, bo to właśnie o nim mowa, sygnuje swoją marką bardzo ciekawy głośnik Loewe We. HEAR pro.

Oprócz tego, że na głośniku znajdują się inicjały piłkarza Realu Madryt i reprezentacji Francji, wyróżnia się on wciągającym, ale zrównoważonym dźwiękiem, kompaktową konstrukcją i odpornością na zachlapanie.

W sklepach znajdziemy całe mnóstwo głośników Bluetooth na każdą kieszeń. Można zaryzykować, że w tym momencie już większość uczniów dysponuje swoimi głośnikami wykorzystywanymi w życiu codziennym. Z pewnością nie są to jednak tak charakterystyczne i wyraziste, a przy tym po prostu dobrze grające głośniki jak Loewe We. HEAR pro.

Miniwieże przeszły do historii? Z pewnością nie ta

Jednym z najpopularniejszych elementów wyposażenia pokoju zamieszkiwanego przez nastolatków do niedawna były tzw. miniwieże. Czym one były, o tym doskonale wszyscy pamiętamy. Dwa głośniki i część centralna, w której znajdował się wzmacniacz, radioodbiornik, odtwarzacz CD, odtwarzacz kaset magnetofonowych, wejście AUX itd. Jak prezentuje się współczesny odpowiednik tej uniwersalnej konstrukcji?

Jest jeszcze bardziej uniwersalny, jeszcze bardziej kompaktowy i oferuje jeszcze więcej w kwestii łączności i jakości brzmienia. O którym konkretnie urządzeniu mowa? To element systemu MusicCast, a konkretnie Yamaha MusicCast 200. Ta ciekawa, jednobryłowa konstrukcja skrywa w sobie głośniki, a także bardzo rozbudowaną jednostkę multimedialną, która oprócz wsparcia dla systemu MusicCast oferuje obsługę wielu innych źródeł dźwięku. Yamaha MusicCast 200 ma wbudowany odtwarzacz CD, łączność Bluetooth, gniazdo USB, wejście AUX i radioodbiornik. Dokładnie tak, jak miniwieże sprzed 20 lat, tyle że z Bluetooth, funkcjami sieciowymi i naprawdę dobrym brzmieniem.

Nie ma to jak głośniki stereo z ekstra funkcjami

Na sam koniec zestawienia jeszcze jedna propozycja wyposażenia pokoju, w którym uczeń czy student będzie toczył ciężkie boje z wiedzą zawartą w kolejnych podręcznikach. Jako że znacznie lepiej uczy się przy przyjemnej muzyce, warto postawić na sprawdzone źródło, którym są aktywne głośniki stereo z funkcjami sieciowymi.

Jeśli czytacie nasze materiały powstające we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design doskonale wiecie, że już niejednokrotnie pojawiły się w nich głośniki Audio Pro A28. Czemu właśnie one? Są po prostu bardzo dobre i to w wielu aspektach. Po pierwsze bardzo dobrze grają. Po drugie, oferują sporo funkcji sieciowych, jak choćby Spotify Connect, Airplay 2, Wi-Fi czy Bluetooth, jak również najważniejsze standardy łączności przewodowej, w tym HDMI z ARC. Po trzecie są naprawdę niedrogie. 1100 złotych za głośniki tej klasy, co Audio Pro A28, to prawdziwa okazja.

Niezależnie od tego, za którą inspiracją podążysz, wraz z Top Hi-Fi & Video Design życzymy wszelkiej pomyślności i samych sukcesów w nowym roku szkolnym i akademickim. Z takim sprzętem audio na pewno wszystko się uda.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design