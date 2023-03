Oto zupełnie nowy ekran główny Spotify! Mnóstwo nowości dla 500 mln słuchaczy

Na początku tego roku usłyszeliśmy, że Spotify zbliża się do magicznej bariery 0,5 miliarda aktywnych miesięcznie użytkowników, bo wynik wynosił 489 mln, a dziś Daniel Ek - CEO, Spotify - ogłosił pobicie rekordu w historii firmy. Spotify może cieszyć się już z 500 mln aktywnych użytkowników każdego miesiąca i to właśnie do nich trafi odświeżony interfejs aplikacji mobilnej. Opiera się on na odświeżonym feedzie domowym, który pozwala szybciej i skutecznie odkrywać nowości od ulubionych oraz nieznanych nam wykonawców.

Nowy ekran główny Spotify to łatwiejsze odkrywanie

U góry ekranu znajdują się trzy zakładki: Muzyka, Podcasty i Audiobooki - to właśnie dzięki nim możemy filtrować zawartość strumienia, co jest bardzo istotne z perspektywy wielu słuchaczy. Spotify nie jest moim domyślnym odtwarzaczem podcastów (poza tymi dostępnymi tylko na tej platformie), dlatego o wiele wygodniej będzie mi (oraz innym osobom) zapoznawać się tylko z tym, co mnie interesuje, czyli muzyką.

To właśnie robimy od prawie 17 lat: budujemy, ulepszamy i tworzymy muzyczne środowisko, aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby twórców i pomagać im wytyczać nowe ścieżki do osiągania sukcesów. Patrząc w przyszłość, jesteśmy podekscytowani możliwością rozwijania tych ambicji w przypadku jeszcze większej liczby twórców w nowych formatach. Umożliwiamy większą kreatywność, odkrywanie i personalizację niż kiedykolwiek wcześniej, zapewniając najlepsze zasoby, wsparcie i interaktywność - Daniel Ek, Założyciel & CEO Spotify

Sam strumień będzie zawierać przeróżne rekomendacje i sugestie: powrót do wcześniej słuchanych kawałków, opcje włączenia radia lub playlisty, uruchomienie naszego własnego DJ-a, który dobierze kolejne kawałki o poranku i tak dalej. Jeśli spodziewaliście się, że na Spotify też zagoszczą stories, to niejako do tego doszło, ponieważ treści będą mogli publikować też artyści, którzy będą mogli dzielić się z fanami zapowiedziami swoich nowości w różnej formie. Podglądy bedą oferować nawet szybkie przełączanie się pomiędzy kilkoma kawałkami z jednej playlisty. Cały strumień będzie interaktywny na tyle, że część materiałów będzie uruchamiać się automatycznie (lecz bez dźwięku), byśmy mogli szybko zapoznać się z nowościami. Z tego miejsca będzie też możliwe dodawanie piosenek i albumów do naszej biblioteki, co będzie pomocne w powiększaniu listy ulubionych w wygodny sposób.

Spotify niczym Twitter i Instagram? Czemu nie!

Po spędzeniu kilkudziesięciu minut z nowym feedem jestem pewien, że osoby, które przywykły do scrollowania Instagrama czy Twittera odnajdą się tutaj jak ryba w wodzie. Zasady obowiązują bowiem dokładnie te same - lista wydaje się nie mieć końca dzięki różnorodności sugestii oraz rekomendacji, które się na niej pojawiają. Nie zauważyłem, by wśród nich pojawiły się - jak na razie - jakieś zaskakujące propozycje, ale być może wraz z upływem czasu zawartość strumienia wzbogaci się o dodatkowe treści. Muszę jednak przyznać, że jest to zaskakująco dobra forma serwowania użytkownikom nowych pomysłów, jeśli chodzi o słuchanie muzyki czy podcastów (w Polsce działają tylko te dwie kategorie), bo nie mając ochoty na nic konkretnego zdecydowanie wygodniej mi teraz szybko przewinąć zawartość nowej strony głównej i znaleźć coś dla siebie.

Stream On to wszystkie sposoby, dzięki którym wprowadzamy Spotify w życie i dajemy znać twórcom na wszystkich etapach ich kariery, że jesteśmy otwarci na biznes. Skupiamy się na budowaniu dla nich jak najlepszego muzycznego środowiska — miejsca, w którym mogą rozpoczynać karierę, rozwijać się i rosnąć w siłę, a świat może inspirować się ich kreatywnością - Daniel Ek, Założyciel & CEO Spotify

Nowości dla artystów i twórców podcastów na Spotify

Na tym nie koniec nowości, ponieważ Spotify ogłosiło także wyższe wyniki dotyczące tantiem muzycznych w ramach "Loud & Clear". Okazuje się, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba artystów generujących więcej niż 1 milion dolarów, jak również tych generujących ponad 10 tys. dolarów wzrosła dwukrotnie - czytamy w informacji prasowej. W sumie do tej pory Spotify wypłaciło artystom niemal 40 miliardów dolarów. Ale platforma nie spoczywa na laurach i wprowadza nowe pakiety narzędzi mające zapewnić lepsze i łatwiejsze dotarcie do fanów. Wśród nich pojawiają się wydarzenia na żywo oraz sprzedaż merchu, co ucieszy na pewno sporą część publiki, która pragnie być jak najbliżej swoich ulubieńców. Spotify nie pomija oczywiście twórców podcastów, dla których pojawią się nowe narzędzia mające przełożyć się na lepsze tworzenie, zarządzanie, rozwijanie i zarabianie na publikowanych materiałach.