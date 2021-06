Spotify zdradza swoje sekrety. Dlaczego znają was tak dobrze?

Spotify też nie potrafiło odpuścić i zrobiło swój klon Clubhouse’a. Po co im on?

Odnotowane mogą być nawet takie drobnostki, jak to, że dość regularnie włączamy wieczorem czy przed snem jeden konkretny utwór – właśnie dlatego będzie on na szczycie propozycji o tej wybranej porze. Również dlatego Spotify przygotowuje gotowe stories w swojej aplikacji, którymi możemy dzielić się z innymi, tworzyć własne mixy. A wszystko po to, by użytkownicy odkrywali jeszcze więcej nowości – według zapowiedzi ma to być zaledwie początek tej nowej drogi w kontekście personalizacji.

Jak działa personalizacja w Spotify? Krótka historia

Personalizacja to starania w wykorzystaniu posiadanych danych, by przygotować dla słuchaczy jak najbardziej odpowiadające ich gustowi treści – rozpoczął swoje wystąpienie Ziad Sultan, Senior Director of Product Management for Personalization Products. Daily Mixy, Radar premier czy Discover Weekly są częścią tego projektu, a że codziennie każdy użytkownik spędza na platformie średnio 14 minut, ważne jest by otrzymał to, co będzie skierowane właśnie do niego. Za pierwszy krok w historii personalizacji treści Spotify uznaje się umieszczenie wyszukiwarki w górnej części okna, bo dzięki niemu użytkownicy mogli dotrzeć do tego, co naprawdę lubią.

