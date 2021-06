Spotify promuje młodych artystów. Oto RADAR Polska

RADAR działa obecnie na 28 rynkach i wspiera ponad 300 młodym artystów w dotarciu do publiczności. Na czym polega program? To przede wszystkim promowanie utworów w lokalnych kampaniach marketingowych zachęcających użytkowników Spotify do poszerzania horyzontów muzycznych i odkrywania nowych brzmień. To także tworzona przez Spotify playlista RADAR, na której pojawiają się najnowsze utwory młodych muzyków, umożliwiając przy tym dotarcie do słuchaczy z całego świata.

Spotify RADAR Polska. Poznajcie młodych, polskich artystów, którzy biorą udział w programie

Polska edycja Spotify RADAR startuje z szóstką artystów, którzy zostali wybranie przez lokalną redakcję muzyczną serwisu. Pierwszymi wykonawcami, którzy wezmą udział w programie są (ich opisy pochodzą z informacji prasowej przesłanej przez Spotify):

Julia Pośnik – młoda artystka, która rozpoczęła swoją przygodę od piosenek „Zakochałam się w nieznajomym” oraz „Wakacje w Warszawie”. Obydwa utwory zyskały ogromną popularność dzięki obecności Julki w mediach społecznościowych.

Szczyl, czyli Tymoteusz Rożynek, to młody raper z Gdyni. Rozpoznawalność przyniósł mu utwór „Druga dekada”, który zapewnił mu udział w akcji SBM Starter. Wypuszczane podczas niej debiutanckie single „Banda” i „Toast Toast” świetnie przyjęły się wśród słuchaczy, osiągając milionowe wyświetlenia.

Zalia czyli Julia Zarzecka to dwudziestoletnia polska wokalistka, zafascynowana muzyką Soul/RnB. Pomysły i inspiracje do pisania czerpie z własnych doświadczeń i uroków z życia w dużym mieście jakim jest Warszawa.

P.Tropez, prywatnie Petro, samodzielnie tworzy muzykę z pogranicza rapu i alternatywy. W sierpniu 2020 roku wydał niezależnie swój pierwszy utwór „Słoneczniki”. Aktualnie pracuje nad kolejnymi utworami, które podobnie jak te wydane dotychczas, mają nieść za sobą charakterystyczne lofi brzmienie.

Dziwna Wiosna to rockowe trio, które tworzą Dawid Karpiuk, Łukasz Moskal i Wojtek Traczyk. Ich debiutancki singiel „Niepewność” szybko zyskał popularność, a fani niecierpliwie wyczekują ich pierwszej płyty, która ma się ukazać jeszcze w czerwcu.

KIWI, czyli Wiktoria Nazarian jest utalentowaną wokalistką i autorką tekstów. Pół polka, pół ormianka pochodząca z Krakowa zachwyca delikatnym wokalem oraz elektronicznym brzmieniem. Na swoim koncie ma już świetnie przyjętą EPkę pt. „Nocą”.

Spotify RADAR Polska. Serwis stawia na młodych

Nie znam nikogo z tej listy, ale może to dobry czas, by poznać młodych, polskich artystów, którzy na swoim koncie mają już małe lub większe sukcesy, ale nie mogą przebić się do publiczności, która ma swoich ulubionych muzyków i niechętnie poznaje nowych.



Artyści, których wybraliśmy do programu Radar znajdują się obecnie na kluczowym etapie swojej kariery tuż przed wydaniem w swoich przełomowych singli oraz debiutanckich płyt. Stąd jest to idealny moment by pomóc im zaprezentować się jak najszerszej publiczności. Jestem pewny że także dla użytkowników platformy Spotify, playlista RADAR Polska będzie idealnym miejscem, aby odkryć świeżą i dobrą muzykę.

— mówi Mateusz Smółka, Music Team Lead Eastern Europe, Spotify

Źródło: informacje prasowe